48-Jähriger geriet mit Hand in Feldhäcksler

Der Mann war gegen 12 Uhr mit Mais-Häckselarbeiten beschäftigt. Während der Arbeiten kam es zu einer Verstopfung des Geräts. Um die Blockade zu beseitigen, griff der Landwirt mit der linken Hand in den noch laufenden Häcksler – und wurde prompt erfasst. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu.