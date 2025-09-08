48-Jähriger geriet mit Hand in Feldhäcksler

Spanien-Kicker nach Dopingverstoß gesperrt
Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es Montagmittag auf einem Feld in Eggersdorf bei Graz. Ein 48-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Graz-Umgebung zog sich dabei schwerste Handverletzungen zu.
Der Mann war gegen 12 Uhr mit Mais-Häckselarbeiten beschäftigt. Während der Arbeiten kam es zu einer Verstopfung des Geräts. Um die Blockade zu beseitigen, griff der Landwirt mit der linken Hand in den noch laufenden Häcksler – und wurde prompt erfasst. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu.
Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der Steirer mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
