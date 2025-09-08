Spanien-Kicker nach Dopingverstoß gesperrt

Der spanische Fußballprofi Yeray Álvarez von Champions-League-Teilnehmer Athletic Bilbao ist wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Vorschriften für zehn Monate gesperrt worden. Das teilte die Europäische Fußball-Union UEFA nach einer Entscheidung ihres Disziplinargremiums mit.
Der 30-jährige Álvarez war nach dem Europa-League-Halbfinale gegen Manchester United Anfang Mai positiv auf die verbotene Substanz Canrenon getestet worden. Diese fördert die Harnausscheidung und kann zur Verschleierung von Doping genutzt werden. Die Sperre für Álvarez läuft rückwirkend seit Beginn seiner Suspendierung Anfang Juni und endet am 2. April 2026.
Der Abwehrspieler hatte angegeben, die Substanz über ein Medikament gegen Haarverlust infolge einer Krebsbehandlung eingenommen zu haben. Álvarez war Ende 2016 an Hodenkrebs erkrankt. Er erklärte in der Stellungnahme vor knapp zwei Monaten, dass er niemals in seinem Leben verbotene Substanzen genommen habe.
