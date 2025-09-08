Spanien-Kicker nach Dopingverstoß gesperrt

Der Abwehrspieler hatte angegeben, die Substanz über ein Medikament gegen Haarverlust infolge einer Krebsbehandlung eingenommen zu haben. Álvarez war Ende 2016 an Hodenkrebs erkrankt. Er erklärte in der Stellungnahme vor knapp zwei Monaten, dass er niemals in seinem Leben verbotene Substanzen genommen habe.