Feuerwehr rettet havarierte Kuh aus Sumpf
Bis zum Bauch
Zu einer Tierrettung wurde die Feuerwehr Ramingstein sowie das schwere Rüstfahrzeug der Feuerwehr Tamsweg am Montag in Kendlbruck/Hinteralm (Lungau) alarmiert.
Der Einsatzleiter Leonhard Ernst stellte fest: Eine Kuh war rund 30 Meter vom befestigten Weg in einem sumpfigen Bereich bis zur Bauchmitte eingesunken und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.
Mit vereinten Kräften der beiden Feuerwehren gelang es, das Tier zunächst freizuschaufeln und anschließend mithilfe eines Greifzuges aus dem Moorboden zu ziehen.
Anschließend wurde die Kuh mit der Einbauseilwinde schonend auf eine befestigte Wiese gebracht und dort dem Landwirt übergeben.
