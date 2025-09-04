Wiener betrog Bier-Lieferanten um 185.000  Euro

Einen ganzen Monat lang schaffte es ein 36-jähriger Wiener kistenweise Bier zu bestellen, ohne auch nur eine einzige Rechnung zu begleichen. Dies gelang ihm, indem er den Lieferanten gefälschte Zahlungsbestätigungen vorzeigte. Nun musste sich der 36-Jährige für gewerbsmäßig schweren Betrug und Veruntreuung vor Gericht verantworten.
185.489,53 Euro Schaden. Das ist die stolze Summe, um die am Donnerstag im Wiener Landesgericht verhandelt wurde. Wodurch? Indem er flaschenweise Bier von verschiedenen Brauereien bestellt hatte, aber nie bezahlte. Auch Veruntreuung von zwei Kühlschränken und einer Schankanlage werden dem gebürtigen Rumänen zur Last gelegt.
Lieferanten merkten nichts
Laut eigener Aussage benötigte der Möchtegern-Wirt das unbezahlte Gut für ein Lokal, das er eröffnen wollte. Diesen Plan scheint er aber nicht umgesetzt zu haben. Trotzdem gab er, über einen Monat verteilt, bei Brauereien – darunter die Brau Union – Großbestellungen auf.
Der Trick: Er bastelte gefälschte Überweisungsbestätigungen. Bei der Ankunft der Bierlieferanten zückte er einfach gefakte Screenshots von Zahlungsbestätigungen. Die Lieferanten, zwei davon als Zeugen anwesend, nahmen diese Bestätigung als bare Münze und überließen dem angeblichen Lokalbesitzer die vollen Bierkisten.
Angeklagter gibt alles zu
Der Angeklagte zeigt sich vor Gericht reuevoll und bekennt sich sofort schuldig: „Ich habe falsch gehandelt“, meint er und berichtet von seiner Spielsucht, die ihm massive finanzielle Probleme bescherte. Ansonsten zeigt er sich im Prozess wortkarg.
Das Schöffengericht im Wiener Landl verurteilt den Mann zu zwei Jahren bedingter Haft. Mildernd wurde gewertet, dass der Bier-Trickser unbescholten ist. Erschwerend war der hohe Schaden, der innerhalb nur eines Monats entstanden ist.
