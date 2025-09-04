Wiener betrog Bier-Lieferanten um 185.000  Euro

Lieferanten merkten nichts

Laut eigener Aussage benötigte der Möchtegern-Wirt das unbezahlte Gut für ein Lokal, das er eröffnen wollte. Diesen Plan scheint er aber nicht umgesetzt zu haben. Trotzdem gab er, über einen Monat verteilt, bei Brauereien – darunter die Brau Union – Großbestellungen auf.