Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Regierungsklausur

Die wichtigsten Beschlüsse im Überblick

Innenpolitik
03.09.2025 12:15
Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate ...
Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger wollen Österreich wieder vom Schlusslicht in der EU im Bereich des Wirtschaftswachstums“ nach vorne bringen.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Um endlich wieder den wirtschaftlichen Aufschwung zu schaffen, hat sich die Bundesregierung bei ihrer zweitägigen Klausur in Wien ein ambitioniertes Programm auferlegt. Bei der Präsentation der Ergebnisse rief Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) alle in Österreich auf, „mitzutun“.

0 Kommentare

Denn in solch schwierigen Situationen mit globalen Verwerfungen müssten neben Politik sowohl die Wirtschaft als auch die Gesellschaft mitgestalten. Die politischen Rahmenbedingungen will die schwarz-rot-pinke Koalition nun rasch ermöglichen. „Ich verstehe die Stimmen, die sagen, es müsse mehr, schneller und alles viel besser sein“, erklärte der Kanzler. Doch der Aufschwung könne nicht auf Knopfdruck passieren. „Wir werden erfüllen, was möglich ist (...) Gemeinsam werden wir es schaffen“, versprühte Stocker Zweckoptimismus.

Die wichtigsten Ziele, die sich die Bundesregierung gesteckt hat: ein Prozent Wirtschaftswachstum und Senkung der Inflationsrate in Richtung zwei Prozent bereits im kommenden Jahr. Dazu soll, wie bereits berichtet, unter anderem ein Konjunkturpaket in Höhe von einer Milliarde Euro dienen. Laut Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) ist diese Summe bereits gegenfinanziert und daher „kostenneutral“. Dabei sei man „kreativ“ vorgegangen und habe Umschichtungen im aktuellen Budget durchgeführt.

Konjunkturpaket
So soll der Standort gestärkt werden
  • Investitionsanreiz: temporäre Verdoppelung des Investitionsfreibetrags von zehn auf 20 Prozent und bei ökologischen Investitionen von 15 auf 22 Prozent ab 1. November 2025
  • Unterstützung für die energieintensive Industrie in den Jahren 2025 und 2026
  • Breitbandausbau
  • Zukunftsorientierter und inklusiver Arbeitsmarkt
  • Standortfonds: Die Bundesregierung wird einen Standortfonds schaffen, um mehr privates Kapital zu mobilisieren und in den Aufschwung zu investieren. Dabei soll u.a. Wachstumsfinanzierung und Energienetzinfrastruktur im Mittelpunkt stehen.
Der Zwei-Prozent-Pakt
Kampf gegen die Teuerung
  • Bekämpfung des sogenannten Österreich-Aufschlags bedingt unter anderem durch territoriale Lieferbeschränkungen, gegen die auch die EU-Kommission vorgehen möchte
  • Allianz für faire Preise
  • Transparenz im Regal – Kennzeichnung von Shrinkflation
  • Transparenz entlang der Wertschöpfungskette
  • Verstärkte Kontrollen und mehr Wettbewerb
  • Gesetzliche Verankerung des öffentlichen Interesses, um die Energiepreise zu reduzieren
  • Schaffung eines Energiekrisenmechanismus zur Verhinderung von exzessiven Preisanstiegen im Energiebereich
  • Anpassungen des Preisgesetzes durch die Aufnahme von Strom und Gas
  • Senkung des Ökostrombeitrags für alle Haushalte und Unternehmen ab 1. Jänner 2026
  • Indexierung der Mieten und Kategoriebeträge 2026 auf ein Prozent und 2027 auf zwei Prozent
  • Darüber hinaus wird die Bundesregierung die weiteren, im Regierungsprogramm vereinbarten, Vorhaben im Wohnbereich (Mietpaket, Index, Wertsicherungsklausel) rasch in Begutachtung senden. 

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger beklagte im Zusammenhang mit der Teuerung: „Wir haben in bei Energie und Lebensmittel die Situation, dass Kunden den Preis dafür zahlen, dass zu wenig Wettbewerb stattfindet.“

Lesen Sie auch:
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) können gegen die weltweite ...
Wirtschaftsforscher:
Konjunkturpaket ist kein „Gamechanger“
03.09.2025
„Krone“-Kommentar
4,1 Prozent Inflation: Das ist Ungemach
03.09.2025
Alle Sofortmaßnahmen
So soll Österreich aus der Krise manövriert werden
02.09.2025
„Verfahren planbarer und kürzer“
Mehr Spielraum durch weniger Bürokratie

Erleichterungen für die österreichische Wirtschaft sollen auch durch den Abbau von bürokratischen Hürden erfolgen. Verfahren sollen „kürzer und planbarer“ werden, kündigte Stocker an.

  • Abbau unnötiger Berichtspflichten
  • Schnellere Genehmigungsverfahren
  • Schaffung einer österreichweiten Energieausweis-Datenbank unter Einbindung der Bundesländer
  • Schwellenwerte bei Ausschreibungen sollen ins Dauerrecht übernommen werden
Porträt von Gabor Agardi
Gabor Agardi
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.226 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
159.930 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
130.637 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2570 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1236 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1219 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Mehr Innenpolitik
Regierungsklausur
Die wichtigsten Beschlüsse im Überblick
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Krone Plus Logo
Aus für Amtsgeheimnis
So stellen Sie jetzt Ihre Fragen an den Staat
Militärparade in China
Trump ortet „Konspiration gegen die USA“
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf