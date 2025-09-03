Die wichtigsten Beschlüsse im Überblick

Um endlich wieder den wirtschaftlichen Aufschwung zu schaffen, hat sich die Bundesregierung bei ihrer zweitägigen Klausur in Wien ein ambitioniertes Programm auferlegt. Bei der Präsentation der Ergebnisse rief Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) alle in Österreich auf, „mitzutun“.
Denn in solch schwierigen Situationen mit globalen Verwerfungen müssten neben Politik sowohl die Wirtschaft als auch die Gesellschaft mitgestalten. Die politischen Rahmenbedingungen will die schwarz-rot-pinke Koalition nun rasch ermöglichen. „Ich verstehe die Stimmen, die sagen, es müsse mehr, schneller und alles viel besser sein“, erklärte der Kanzler. Doch der Aufschwung könne nicht auf Knopfdruck passieren. „Wir werden erfüllen, was möglich ist (...) Gemeinsam werden wir es schaffen“, versprühte Stocker Zweckoptimismus.
Die wichtigsten Ziele, die sich die Bundesregierung gesteckt hat: ein Prozent Wirtschaftswachstum und Senkung der Inflationsrate in Richtung zwei Prozent bereits im kommenden Jahr. Dazu soll, wie bereits berichtet, unter anderem ein Konjunkturpaket in Höhe von einer Milliarde Euro dienen. Laut Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) ist diese Summe bereits gegenfinanziert und daher „kostenneutral“. Dabei sei man „kreativ“ vorgegangen und habe Umschichtungen im aktuellen Budget durchgeführt.
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger beklagte im Zusammenhang mit der Teuerung: „Wir haben in bei Energie und Lebensmittel die Situation, dass Kunden den Preis dafür zahlen, dass zu wenig Wettbewerb stattfindet.“
Erleichterungen für die österreichische Wirtschaft sollen auch durch den Abbau von bürokratischen Hürden erfolgen. Verfahren sollen „kürzer und planbarer“ werden, kündigte Stocker an.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.