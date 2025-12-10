Windräder: EU plant Eingriff in Bundesländer-Recht

Beim ersten Speed-Rennen gleich den Sieg geholt
Kam völlig unerwartet
Der am Mittwoch von der EU-Kommission präsentierte Vorschlag „European Grids Package“ hat es in sich: Was als Bürokratieabbau und Beschleunigung beim Ausbau von erneuerbaren Energien verkauft wird, entspricht nicht ganz der Wahrheit. Vielmehr geht es darum, Nationalstaaten bzw. deren Bundesländer zu entmachten, um EU-Ziele noch irgendwie hinzubekommen.
Europa hat ein Strompreisproblem – so viel ist klar. Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll laut dem EU-Kommissionsvorschlag „European Grids Package“ nun jene 375 Milliarden Euro reinholen, die Europa für den Energieimport ausgibt. Das ist aber nur ein Teil der undurchsichtigen Argumentationskette:
