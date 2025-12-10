Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Umweltschutz-Alarm

Windräder: EU plant Eingriff in Bundesländer-Recht

Politik
10.12.2025 15:54
Wieder einmal will Brüssel mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mehr ins nationale ...
Wieder einmal will Brüssel mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mehr ins nationale Recht eindringen. In Österreich ist die Meinung über Windparks aber ohnehin gespalten: Im Osten wird ausgebaut, im Westen wird dagegen gekämpft.(Bild: Krone KREATIV/APA)

Der am Mittwoch von der EU-Kommission präsentierte Vorschlag „European Grids Package“ hat es in sich: Was als Bürokratieabbau und Beschleunigung beim Ausbau von erneuerbaren Energien verkauft wird, entspricht nicht ganz der Wahrheit. Vielmehr geht es darum, Nationalstaaten bzw. deren Bundesländer zu entmachten, um EU-Ziele noch irgendwie hinzubekommen.

0 Kommentare

Europa hat ein Strompreisproblem – so viel ist klar. Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll laut dem EU-Kommissionsvorschlag „European Grids Package“ nun jene 375 Milliarden Euro reinholen, die Europa für den Energieimport ausgibt. Das ist aber nur ein Teil der undurchsichtigen Argumentationskette:

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Michael Pichler
Michael Pichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
164.743 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
145.212 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
142.854 mal gelesen
Mehr Politik
Krone Plus Logo
Umweltschutz-Alarm
Windräder: EU plant Eingriff in Bundesländer-Recht
Russische Vermögen
EZB-Chefin sieht Einklang mit dem Völkerrecht
Krone Plus Logo
„Krone“-Analyse
Stiller Riese: Der Mythos vom schwachen Europa
Hoher Besuch
Kuchen mit Botschaft: VdB stärkt Omas den Rücken
Große Zugeständnisse
Kreml freut sich über Trumps Sicht auf die Ukraine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf