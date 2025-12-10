EZB-Chefin sieht Einklang mit dem Völkerrecht

„Sehr, sehr außergewöhnlicher Fall“

Es handle sich um einen „sehr, sehr außergewöhnlichen Fall“, der Russland nicht den Anspruch auf die Vermögenswerte nehme. Die EU müsse aber ihr Vorgehen erklären und klarstellen, dass sie nicht dazu übergehe, Staatsvermögen zu konfiszieren – nur weil es ihren Interessen entspreche.