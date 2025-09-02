Vorteilswelt
„Aufschwungs-Marathon“

So soll Österreich aus der Krise manövriert werden

Innenpolitik
02.09.2025 15:55
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Die schwarz-rot-pinke Dreierkoalition ist am Dienstag zu einer zweitägigen Regierungsklausur im Bundeskanzleramt zusammengekommen. Hauptthemen dabei sind die trübe Wirtschaftslage und die hohe Teuerung. Mit folgenden Sofortmaßnahmen will man das Land aus der Krise manövrieren.

Zur Konjunkturbelebung soll ein Konjunkturpaket im Volumen von einer Milliarde Euro geschnürt werden. Geplant sind unter anderem Investitionsanreize, etwa indem der Investitionsfreibetrag von zehn auf 20 Prozent erhöht wird, wie Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) nach der ersten Sitzung bekannt gab. Er betonte, dass es sich bei den Maßnahmen, die für einen Wirtschaftsaufschwung sorgen sollen, um einen „Marathon“ handle.

Abschaffung des Österreich-Aufschlags und Transparenz
Man wolle alle Anstrengungen unternehmen, um das Ziel einer Inflation unter zwei Prozent zu erreichen. Dazu zählen die Abschaffung des sogenannten Österreich-Aufschlags bei Preisen, Transparenz im Regal (Inflation durch kleinere Packungsgrößen), verstärkte Kontrollen und mehr Wettbewerb und eine höhere Transparenz entlang der Wertschöpfungskette.

Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS) will in der Bürokratie „entrümpeln“.
Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS) will in der Bürokratie „entrümpeln“.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Energie und Wohnen
Mit je 75 Millionen Euro sollen energieintensive Betriebe heuer und im kommenden Jahr unterstützt werden. Eine Entlastung soll es bei der Energieabgabe geben. Mithilfe eines Energiekrisenmechanismus sollen exzessive Preisanstiege bei den Preisen verhindert werden. Das Preisgesetz soll durch die Aufnahme von Strom und Gas angepasst werden. Für alle Haushalte und Unternehmen soll ab 1. Jänner 2026 der Ökostrombeitrag gesenkt werden.

Die Mieten und Kategorienbeträge sollen im Jahr 2026 auf ein Prozent und 2027 auf zwei Prozent festgesetzt werden. Darüber hinaus wird die Bundesregierung die weiteren, im Regierungsprogramm vereinbarten, Vorhaben im Wohnbereich (Mietpaket, Index, Wertsicherungsklausel) rasch in Begutachtung schicken.

Schellhorn: „Staat darf nicht Treiber der Inflation sein“
Der Abbau von bürokratischen Hürden soll mehr Spielraum schaffen und auch die Investitionsanreize erhöhen. Wie schon so oft am heutigen Dienstag fiel auch während der Pressekonferenz, an der neben Hattmannsdorfer auch Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS) teilnahmen, das Wort „Zuversicht“. So eine will man mit der „Entrümpelung“ im Bereich der Bürokratie erreichen, führte Schellhorn aus. Bei allen Maßnahmen sollte sich die Regierung aber an folgende Devise halten: „Der Staat selbst sollte nicht der Treiber der Inflation sein, sondern alles dafür tun, damit die Teuerung gebremst wird.“ Daher sollen die Bundesgebühren im kommenden Jahr maximal um zwei Prozent erhöht werden.

