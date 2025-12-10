Kuchen mit Botschaft: VdB stärkt Omas den Rücken

Im Generationen Café „Vollpension“ hat Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwochvormittag Gespräche mit Seniorinnen geführt, die dort regelmäßig arbeiten – obwohl viele von ihnen längst im Ruhestand sind. Bei Kaffee und Kuchen informierte sich das Staatsoberhaupt über ihre Motivation und ihren Arbeitsalltag.