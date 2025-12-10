Vorteilswelt
Tennis-Ass glücklich

„Das steigert meine Motivation gleich noch einmal“

Vorarlberg
10.12.2025 18:25
Julia Grabher bereitet sich intensiv auf die anstehende Hartplatzsaison vor.
Julia Grabher bereitet sich intensiv auf die anstehende Hartplatzsaison vor.(Bild: Upper Austria Ladies Linz/Alex Scheuber)

Am 26. August 2024 spukte der WTA-Computer die Vorarlbergerin Julia Grabher als Nummer 1023 der Tennis-Weltrangliste aus. Knapp 16 Monate später ist die 29-Jährige wieder zurück in den Top-100 der Welt und hat ihr Ticket für den Hauptbewerb der Australian Open im Jänner bereits fix. Eine Situation, die es für Österreichs Nummer zwei deutlich leichter macht.

0 Kommentare

„Die Freude und Erleichterung, den direkten Sprung ins Hauptfeld beiden Australien Open geschafft zu haben, ist natürlich schon riesengroß“, gesteht Julia Grabher, die sich aktuell an der Costa Adeje auf der spanischen Kanareninsel Teneriffa auf die neue Hartplatzsaison vorbereitet. „Es hätte zwar schon sehr viel passieren müssen, dass es nicht klappt – jetzt, da es offiziell ist, fühlt es sich dennoch sehr gut an und steigert meine Motivation noch weiter.“

Super-Comeback nach Seuchenjahr
Die Dornbirnerin hatte sich nach einer Handgelenksoperation im September 2023 beim Comeback lange Zeit schwergetan und war in der Weltrangliste zwischenzeitlich gar aus den Top-1000 gerutscht. Das Jahr 2024 beendete sie als Nummer 523 beendet. In den vergangenen zwölf Monaten kämpfte sich die 29-Jährige aber mit vier Turniersiegen, darunter auch ein WTA125er-Event im brasilianischen Florianopolis, zurück in die Top-100. Aktuell wird Grabher an Position 95 gelistet.

Ein Vorbereitungsturnier ist bereits fix
Die direkte Qualifikation fürs Hauptfeld macht Grabher auch die Planung ein wenig leichter. „Auf die aktuelle Vorbereitung hat es zwar keine Auswirkung – auf die Turniere, die ich vor den Australian Open noch spielen werde aber schon.“ Da ist bilang nur das 250er in Auckland (Nzl) fix, das 250er in Hobart (Aus) ein Thema. 

