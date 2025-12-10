„Das steigert meine Motivation gleich noch einmal“

„Die Freude und Erleichterung, den direkten Sprung ins Hauptfeld beiden Australien Open geschafft zu haben, ist natürlich schon riesengroß“, gesteht Julia Grabher, die sich aktuell an der Costa Adeje auf der spanischen Kanareninsel Teneriffa auf die neue Hartplatzsaison vorbereitet. „Es hätte zwar schon sehr viel passieren müssen, dass es nicht klappt – jetzt, da es offiziell ist, fühlt es sich dennoch sehr gut an und steigert meine Motivation noch weiter.“