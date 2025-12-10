Stiller Riese: Der Mythos vom schwachen Europa

Donald Trump und Elon Musk erklären Europa gern zum Problemfall. Zu schwach, zu langsam, zu reguliert. Musk sprach zuletzt sogar davon, die Europäische Union zu „zerschlagen“. Trump behauptet, Europa nutze die USA aus und sei nicht in der Lage, für seine eigene Sicherheit zu sorgen. Solche Sätze wirken entschlossen. Sie halten einer nüchternen Prüfung aber kaum stand.