Stiller Riese: Der Mythos vom schwachen Europa

Windräder: EU plant Eingriff in Bundesländer-Recht
Donald Trump und Elon Musk erklären Europa gern zum Problemfall. Zu schwach, zu langsam, zu reguliert. Musk sprach zuletzt sogar davon, die Europäische Union zu „zerschlagen“. Trump behauptet, Europa nutze die USA aus und sei nicht in der Lage, für seine eigene Sicherheit zu sorgen. Solche Sätze wirken entschlossen. Sie halten einer nüchternen Prüfung aber kaum stand.
Das Wirtschaftswachstum ist schwach, aber vorhanden. Die innere Sicherheit ist belastet, aber nicht kollabiert. Demokratien funktionieren weiterhin: Wahlen finden statt, Regierungen wechseln friedlich. Es gibt keinen Sturm auf Parlamente, keine Militärpatrouillen in den Innenstädten, keine Aussetzung der Rechtsordnung.
