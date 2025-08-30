Flammen in Umspannwerk: Trafo stand in Vollbrand

Flammenmeer in der Gemeinde Flattach im Bezirk Spittal an der Drau in Kärnten: Insgesamt fünf Feuerwehren mussten Samstagfrüh zu einem Brand in einem Umspannwerk ausrücken. Auch von einer Explosion war die Rede.
Brandalarm gegen 06.39 in Flattach: Insgesamt fünf Feuerwehren rückten Samstagfrüh zu einem Feuer im Umspannwerk in der Ortschaft Außerfragant aus. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Bei ihrem Eintreffen standen die Florianis schließlich vor meterhohen Flammen. Vermutlich aufgrund eines technischen Gebrechens war ein Trafo in Brand geraten.
Glück im Unglück: Aufgrund einer Gipfelmesse von einer der Feuerwehren war der Großteil der Einsatzkräfte trotz der frühen Stunde bereits auf den Beinen – bzw. längst auf der Straße. „Wir waren also rasch vor Ort, und der Brand mit mehreren Angriffsleitungen unter Atemschutz ebenso schnell unter Kontrolle gebracht“, so Einsatzleiter Andreas Trojer.
Ermittlungen laufen
Zuvor soll es im Zuge des Feuers auch zu einer hörbaren Explosion gekommen sein. Nach eineinhalb Stunden konnte schließlich aber „Brand aus“ gegeben werden. Zur Sicherheit wurde im Anschluss noch Wache gehalten. Die Ermittlungen bezüglich der genauen Brandursache laufen.
