Europa zieht Notbremse: Iran-Sanktionen im Anflug

Innerhalb von 30 Tagen könnten damit Strafmaßnahmen wieder in Kraft treten, die zwischen 2006 und 2010 beschlossen und später aufgehoben worden waren. Gleichzeitig würde das internationale Atomabkommen mit dem Iran von 2015 endgültig außer Kraft gesetzt. Mit diesem Abkommen sollte die Islamische Republik daran gehindert werden, eine Atombombe zu entwickeln. Es legt insbesondere die unabhängige Überprüfung des iranischen Nuklearprogramms sowie Obergrenzen bei der Uran-Anreicherung fest.