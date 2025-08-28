Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Harte Isolation droht

Europa zieht Notbremse: Iran-Sanktionen im Anflug

Außenpolitik
28.08.2025 15:56
Schon lange muss sich der Iran harte Kritik an seinem Atomprogramm gefallen lassen, nun dürften ...
Schon lange muss sich der Iran harte Kritik an seinem Atomprogramm gefallen lassen, nun dürften wieder Sanktionen deshalb in Kraft treten.(Bild: AFP/BEHROUZ MEHRI)

Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben den Mechanismus zur Wiedereinführung von UN-Sanktionen gegen den Iran ausgelöst. Das geht aus einem Schreiben hervor, das die drei Staaten an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen übermittelt haben.

0 Kommentare

Innerhalb von 30 Tagen könnten damit Strafmaßnahmen wieder in Kraft treten, die zwischen 2006 und 2010 beschlossen und später aufgehoben worden waren. Gleichzeitig würde das internationale Atomabkommen mit dem Iran von 2015 endgültig außer Kraft gesetzt. Mit diesem Abkommen sollte die Islamische Republik daran gehindert werden, eine Atombombe zu entwickeln. Es legt insbesondere die unabhängige Überprüfung des iranischen Nuklearprogramms sowie Obergrenzen bei der Uran-Anreicherung fest.

Geduld der Europäer am Ende
Diplomaten verweisen darauf, dass Teheran seine Verstöße gegen das Atomabkommen bis zuletzt fortgesetzt habe. Der Iran stellte nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) fast waffenfähiges Uran her. Teheran hatte den einseitigen Ausstieg der USA aus dem Abkommen im Jahr 2018 zum Anlass genommen, sich selbst nicht mehr an die Vereinbarungen zu halten.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien aktivieren den UN-Sanktionsmechanismus gegen den ...
Deutschland, Frankreich und Großbritannien aktivieren den UN-Sanktionsmechanismus gegen den Iran.(Bild: AP/Michael Gruber)

Wie reagiert der Iran?
Der sogenannte „Snapback-Mechanismus“ sieht vor, dass der Sicherheitsrat innerhalb von 30 Tagen über eine Fortsetzung der bisherigen Sanktionsaufhebung entscheidet. Russland, das enge Beziehungen zum Iran pflegt, könnte eine Resolution einbringen. Wird eine solche nicht vorgelegt oder abgelehnt, treten die früheren UN-Sanktionen automatisch wieder in Kraft. Großbritannien und Frankreich könnten eine entsprechende Resolution mit ihrem Veto verhindern.

Unklar ist, wie der Iran auf die Entscheidung reagieren wird. Möglich wäre, dass Teheran die Inspektoren der IAEA ausweist, den internationalen Vertrag zur Nichtverbreitung von Nuklearwaffen verlässt oder den Bau einer eigenen Atombombe ankündigt.

Israel und USA bremsten Atomprogramm aus
Schon jetzt ist die iranische Wirtschaft stark angeschlagen. US-Sanktionen belasten vor allem den Energiesektor, zudem ist das Land weitgehend vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Mit den reaktivierten UN-Sanktionen würde der wirtschaftliche Druck weiter steigen. Unternehmen weltweit dürften dadurch noch stärker von einer Zusammenarbeit mit dem Iran absehen.

Israel und die USA hatten im Juni mit einer großangelegten Militäroperation ihre Entschlossenheit demonstriert, den Iran am Bau einer Atombombe zu hindern. Israel führte dabei zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran und bombardierte gemeinsam mit den USA zentrale Atomanlagen in Fordo, Natans und Isfahan. Nach Angaben wurden dabei mindestens zehn Atomforscher getötet.

Vor Beginn der Angriffe hatte die IAEA berichtet, dass der Iran über mehr als 400 Kilogramm Uran mit einem Reinheitsgrad von 60 Prozent verfüge. Für Atomwaffen sind mehr als 90 Prozent erforderlich. IAEA-Chef Rafael Grossi betonte wiederholt, dass der Iran der einzige Staat ohne Atomwaffen sei, der solches Material herstelle.

Lesen Sie auch:
Archivbild aus der Urananreicherungsanlage Isfahan, die ebenfalls Ziel der ...
Minister rudert zurück
Iran: Kooperation mit Atombehörde nicht beendet
13.07.2025
„Kühn und mutig sein“
Netanyahu ruft iranisches Volk zur Rebellion auf
12.08.2025
Atom-Verhandlungen
Paris, Berlin und London erhöhen Druck auf Iran
13.08.2025

Teheran weist den Vorwurf, Nuklearwaffen anzustreben, zurück und verweist auf ein religiöses Rechtsgutachten von Staatsoberhaupt Ali Chamenei, das den Einsatz von Massenvernichtungswaffen verbietet. Nach den Angriffen auf die Atomanlagen ist jedoch unklar, wo sich das angereicherte Uran derzeit befindet.

Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über das Atomprogramm waren zuvor ohne Durchbruch geblieben. Eine geplante sechste Gesprächsrunde kam nicht mehr zustande, da Israel zwei Tage vor dem Termin den Krieg gegen den Iran begann.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
182.013 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
92.797 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.554 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1911 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1878 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1858 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Außenpolitik
Läutet Alarmglocken
EU „unfähig“: Meloni fordert radikalen Kurswechsel
„Er ist nicht befugt“
Entlassene Fed-Direktorin Cook klagt gegen Trump
Blick nach vorne
Tiroler Volkspartei feiert ihren 80. Geburtstag
Harte Isolation droht
Europa zieht Notbremse: Iran-Sanktionen im Anflug
Führerschein-Causa
Darum drohen Grüne mit Kontroll- und U-Ausschuss
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf