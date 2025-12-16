„Der Reichsadler war ja eh im Abstellkammerl“

„Ich wollte gut dastehen und cool sein“

Bei der Hausdurchsuchung wurden unzählige NS-Devotionalien sichergestellt: Vom Reichsadler über Propagandamaterial, Schirmmützen und Postkarten bis zu Revolvern, Munition und Dolchen war alles dabei, das die Nazi-Diktatur verherrlicht und durch das Wiederbetätigungsgesetz verboten ist. Noch dazu war der Mann, Mitte 30, im Jahr 2022 mit einem Waffenverbot belegt worden. „Die zwei Pistolen sind Schuss-unfähig. Und die Glock gehört meiner Mutter. Ich wusste nicht einmal, dass sie im Haus ist“, sagt der Angeklagte beim Prozess vor dem großen Schwurgericht in Eisenstadt.