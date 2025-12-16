Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Eisenstadt

„Der Reichsadler war ja eh im Abstellkammerl“

Burgenland
16.12.2025 16:00
Die acht Geschworenen sprachen den Mittdreißiger in allen Anklagepunkten einstimmig schuldig.
Die acht Geschworenen sprachen den Mittdreißiger in allen Anklagepunkten einstimmig schuldig.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)

Schuldspruch wegen Wiederbetätigung und Verherrlichung des NS-Regimes für einen Burgenländer, der angeblich nur seinen „falschen Freunden“ imponieren wollte. Er habe sich nichts dabei gedacht und nicht gewusst, „dass das so schwer unter Strafe steht“.

0 Kommentare

Was tut ein Aufschneider von Welt, um seine Freunde zu beeindrucken? Er pilotiert einen Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, trägt eine Armbanduhr von Richard Mille und ordert im Restaurant ein Tomahawk-Steak, das mit essbarem Blattgold überzogen ist.

Hitler-Bild hing beim Stiegenaufgang
Wie schaut’s diesbezüglich im Mittelburgenland aus? Man hängt sich einfach ein schön gerahmtes, koloriertes Hitler-Bild ins Einfamilienhaus. Gut sichtbar beim Stiegenaufgang. Und alle, die vorbeigehen, klopfen dem arbeitslosen Hausherrn anerkennend auf die Schulter, unter dem Motto: Bist auch ein super Bursch!

„Ich wollte gut dastehen und cool sein“
Bei der Hausdurchsuchung wurden unzählige NS-Devotionalien sichergestellt: Vom Reichsadler über Propagandamaterial, Schirmmützen und Postkarten bis zu Revolvern, Munition und Dolchen war alles dabei, das die Nazi-Diktatur verherrlicht und durch das Wiederbetätigungsgesetz verboten ist. Noch dazu war der Mann, Mitte 30, im Jahr 2022 mit einem Waffenverbot belegt worden. „Die zwei Pistolen sind Schuss-unfähig. Und die Glock gehört meiner Mutter. Ich wusste nicht einmal, dass sie im Haus ist“, sagt der Angeklagte beim Prozess vor dem großen Schwurgericht in Eisenstadt.

„Während Corona war mir langweilig“
Dort wird ihm weiters vorgeworfen, zahlreiche einschlägige Videodateien und Bilder verschickt zu haben, etwa einen Davidstern mit der Aufschrift „ungeimpft“. Womit wir beim Grundübel aus seiner Sicht angelangt wären: Corona. „In dieser Zeit war mir sehr langweilig. Ich habe mich auf Flohmärkten herumgetrieben und falsche Freunde kennengelernt.“ Die hätten ihm eingeredet, das Nazi-Zeug sei leiwand. „Da habe ich zu sammeln begonnen. Ich wollte gut dastehen, cool sein. Es war eine Art Imponiergehabe.“

Erst Ende 2024 habe er sich von diesen falschen Freunden distanziert. „Wegen deren Weltanschauung – sie meinten, dass nicht alle Menschen gleich, sondern manche mehr wert sind. Das war mir zu viel.“

Bei einem Strafrahmen von bis zu zehn Jahren Gefängnis hat der Mann großes Massel: 18 Monate bedingt plus 1440 Euro Geldbuße. Das Urteil ist bereits rechtskräftig, das Hitler-Bild und die NS-Devotionalien werden vernichtet.

Porträt von Harald Schume
Harald Schume
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-0° / 1°
Symbol bedeckt
Güssing
0° / 1°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-1° / 2°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
0° / 1°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-1° / 1°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
350.296 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
146.237 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
129.142 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Mehr Burgenland
„Keine faire Lösung“
Strommarktgesetz: Burgenland ruft Höchstgericht an
Gemeinschaftsprojekt
Begabte Edelfedern für Weihnachtsbuch gesucht
Politische Uneinigkeit
Droht Oberwart jetzt etwa ein Übergangsbudget?
Gesetzesverstoß?
Blauer „Multifunktionär“ steht im Visier der SPÖ
Stimmige Weihnachten
Christbaum ist der „heilige“ Mittelpunkt fürs Fest
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf