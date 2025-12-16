NATO-Rutte und die Apokalypse

Unfreiwillig könnte Mark Rutte mit seiner Aussage bei den Bürgern der EU aber auch das Bewusstsein stärken, dass nun um jeden Preis Frieden in der Ukraine gemacht werden müsse, selbst wenn dieser wie eine Belohnung des russischen Aggressors aussehen könnte. Und was uns Österreicher betrifft, so dürfte die Aussicht auf eine Teilnahme an einem neuerlichen Weltkrieg dieser Dimension zweifellos die Wertschätzung unserer Neutralität noch steigern.