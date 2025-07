Iran: Kooperation mit Atombehörde nicht beendet

Iran lässt hält weiter an Urananreicherung fest

Nach dem zwölftägigen Krieg gegen Israel und die USA, im Zuge dessen landesweit Irans Atomanlagen und militärische Ziele angegriffen wurden, ist das Regime in Teheran weiterhin an einer diplomatischen Lösung der Atom-Frage interessiert. „Allerdings müssen zuvor die anderen Parteien uns gegenüber glaubhaft machen, dass sie wirklich an Diplomatie interessiert sind“, sagte Araghtschi mit Blick auf ein mögliches Treffen mit US-Vertretern. Seine Regierung werde jedenfalls keinem Abkommen zustimmen, das dem Land die Urananreicherung nicht erlaube, betonte der 62-Jährige. Zudem müssten sich Gespräche auf das Atomprogramm beschränken und dürften nicht Verteidigungsfragen wie das iranische Raketenprogramm umfassen.