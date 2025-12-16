Vorteilswelt
Wie zufrieden sind Sie mit den neuen Öffi-Plänen?

Forum
16.12.2025 15:00
Seit Sonntag gelten die geänderten Öffi-Fahrpläne.
Seit Sonntag gelten die geänderten Öffi-Fahrpläne.(Bild: Christian Jauschowetz)

Am 14. Dezember wurden wieder die Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Europa umgestellt. Mancherorts sind bereits deutliche Verbesserungen zu spüren (Stichwort Koralmbahn), anderorts herrscht seither ein regelrechtes Öffi-Chaos. Wie zufrieden sind Sie mit den neuen Fahrplänen?

Mitte Dezember hat sich bei den Öffis europaweit und innerhalb Österreichs einiges getan. Aber die Neuerungen bringen nicht nur zahlreiche Anpassungen der Fahrpläne. Beispielsweise verzichtet die ÖBB aus Kostengründen nun auf die Fahrplan-Heftchen im Papierformat, die insbesondere von Senioren gern genutzt wurden.

Wie sind Sie von den Fahrplanänderungen betroffen? Welche Vorteile bringen sie Ihnen? Wie funktionieren nun die Anschlussverbindungen für Sie? Welche Verbesserungswünsche hätten Sie in Sachen Zusatzangebot der öffentlichen Verkehrsbetreiber? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

