Wie zufrieden sind Sie mit den neuen Öffi-Plänen?

Am 14. Dezember wurden wieder die Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Europa umgestellt. Mancherorts sind bereits deutliche Verbesserungen zu spüren (Stichwort Koralmbahn), anderorts herrscht seither ein regelrechtes Öffi-Chaos. Wie zufrieden sind Sie mit den neuen Fahrplänen?
Mitte Dezember hat sich bei den Öffis europaweit und innerhalb Österreichs einiges getan. Aber die Neuerungen bringen nicht nur zahlreiche Anpassungen der Fahrpläne. Beispielsweise verzichtet die ÖBB aus Kostengründen nun auf die Fahrplan-Heftchen im Papierformat, die insbesondere von Senioren gern genutzt wurden.
Wie sind Sie von den Fahrplanänderungen betroffen? Welche Vorteile bringen sie Ihnen? Wie funktionieren nun die Anschlussverbindungen für Sie? Welche Verbesserungswünsche hätten Sie in Sachen Zusatzangebot der öffentlichen Verkehrsbetreiber? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.