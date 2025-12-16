Wie zufrieden sind Sie mit den neuen Öffi-Plänen?

Wie sind Sie von den Fahrplanänderungen betroffen? Welche Vorteile bringen sie Ihnen? Wie funktionieren nun die Anschlussverbindungen für Sie? Welche Verbesserungswünsche hätten Sie in Sachen Zusatzangebot der öffentlichen Verkehrsbetreiber? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!