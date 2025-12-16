Rote Asylpolitik: Fellners Freud‘ als Bablers Leid

Zahlen lügen bekanntlich nicht. Und auch wenn ein vergleichsweise kleiner Teil der SPÖ-Mitglieder in Kärnten (824 von über 10.000) an der großen Migrationsbefragung, über die die „Krone“ bereits vor einigen Tagen berichtet hat, teilgenommen hat, feiern die Roten eine Rekordbeteiligung. Über 85 Prozent der aktiven und registrierten „SPÖ-App“-Nutzer haben an der Umfrage teilgenommen. Und die Ergebnisse zeigen ein klares Bild: