Ehepaar stirbt beim Versuch, Attentäter zu stoppen

Im Mittelpunkt stehen Boris (69) und Sofia (61) Gurman. Das seit Jahrzehnten im Stadtteil Bondi lebende jüdische Ehepaar griff nach übereinstimmenden australischen Medienberichten einen der Schützen an, nachdem dieser sein Fahrzeug nahe der Brücke abgestellt hatte, von der aus die Täter das Feuer auf die Chanukka-Feier eröffneten.

Passant lieferte sich Kampf mit Attentäter

Auf Dashcam-Aufnahmen, die inzwischen in sozialen Netzwerken kursieren, ist zu sehen, wie Boris auf den Täter zuläuft und versucht, ihm die Waffe zu entreißen, während seine Frau an seiner Seite bleibt. Man sieht, wie der mutige Passant im fliederfarbenen Shirt mit dem späteren Massenmörder um die Waffe ringt, zwischenzeitlich zu Boden geht. Dann hält er die Waffe des Killers. Neben ihm steht seine Ehefrau – sichtlich schockiert.

Video: Passant wollte den Schützen am Bondi Beach stoppen