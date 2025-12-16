Knalleffekt! PSG muss Mbappe 60 Millionen zahlen

Ursprünglich hatte sich der Streit um einen Betrag von rund 55 Millionen Euro an Gehalt und Bonus entfacht, den Mbappé nach seinem Wechsel zu Real Madrid im Sommer 2024 noch von PSG verlangte. Nach längerem Schlagabtausch vor verschiedenen Instanzen folgten weitere Vorwürfe und die Forderungen schaukelten sich in astronomische Höhen hoch.