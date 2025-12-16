Vorteilswelt
Gericht entscheidet

Knalleffekt! PSG muss Mbappe 60 Millionen zahlen

Fußball International
16.12.2025 15:13
Kylian Mbappe
Kylian Mbappe(Bild: AP)

Im Millionenstreit zwischen Kylian Mbappe und seinem Ex-Klub Paris Saint-Germain hat das Pariser Arbeitsgericht Frankreichs Meister zur Zahlung von 60 Millionen Euro verurteilt!

0 Kommentare

Die Richter verurteilten den Verein zur Zahlung der von Mbappe geforderten offenen Gehälter und Prämien. Das seit eineinhalb Jahren andauernde juristische Kräftemessen ist damit aber nicht zu Ende. Beide Parteien haben die Möglichkeit, nun vor das Berufungsgericht zu ziehen.

Ursprünglich hatte sich der Streit um einen Betrag von rund 55 Millionen Euro an Gehalt und Bonus entfacht, den Mbappé nach seinem Wechsel zu Real Madrid im Sommer 2024 noch von PSG verlangte. Nach längerem Schlagabtausch vor verschiedenen Instanzen folgten weitere Vorwürfe und die Forderungen schaukelten sich in astronomische Höhen hoch.

Lesen Sie auch:
Kylian Mbappe und PSG gingen nicht gerade im Guten auseinander.
Streit nimmt kein Ende
Mbappe und PSG fordern jeweils über 200 Millionen
17.11.2025

Forderungen über 263 bzw. 440 Millionen Euro
Bei der Anhörung vor dem Arbeitsgericht im November forderte der 26-Jährige von PSG 263 Millionen Euro, während der Klub von Frankreichs Teamkapitän 440 Millionen Euro verlangte. Mbappé addierte zu dem nach seiner Meinung offenen Gehalt und Bonus Zahlungen für ungerechtfertigte Entlassung, eine Unterzeichnungsprämie mit Urlaubsgeld sowie eine Summe für angeblich illegale Beschäftigung auf.

PSG wiederum verlangt eine Entschädigung für einen geplatzten Transfer von Mbappé zum saudischen Klub Al-Hilal im Sommer 2023. Der Weltmeister von 2018 war im Sommer 2024 nach sieben Jahren im PSG-Dress ablösefrei zu Real Madrid gewechselt. Alle diese weitergehenden Forderungen von beiden Seiten wischte das Arbeitsgericht vom Tisch.

Porträt von krone Sport
krone Sport
