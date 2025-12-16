Gestrandet: „Keine Gnade mit den Bahnpendlern“

Auch starke bauliche Erschwernis

Laut dem Sigmundsherberger Bürgermeister Franz Göd sollen aber auch bauliche Hemmnisse, die ein rasches Wechseln der Bahnsteige ermöglichen, für das Verpassen von Anschlüssen verantwortlich sein. „Wir haben das schon oft beanstandet, bisher wurde uns aber kein ausreichendes Gehör geschenkt.“ Die Züge sollen nicht mehr priorisiert auf Bahnsteig 1 – wie sogar angekündigt – oft auch nicht fahren. „Ältere, gebrechliche Personen oder Mütter mit Kinderwägen müssen den provisorischen Übergang mit zum Teil vereistem Geländer benutzen, die das zum Teil gar nicht ohne Begleitperson schaffen“, ersehnt Göd die angekündigte Fertigstellung der Aufzüge bis März. Laut dem Bürgermeister wäre damals der Bahnsteig 1 auch primär genutzt worden und nicht die viel schwieriger zur erreichenden anderen Bahnsteige. Mit neuem Fahrplan ist das jedoch wieder hinfällig.