Tanken heuer rund 5 Cent billiger als im Vorjahr

Preise stiegen schnell und fielen langsam

Allerdings hätte es noch billiger sein müssen, kritisiert ÖAMTC-Experte Graf. „Wir haben einmal mehr gesehen, dass günstigeres Rohöl, wenn überhaupt, nur sehr verzögert, zu Preisreduktionen an den Zapfsäulen führte.“ So war Sprit Anfang Juni am billigsten, das war rund einen Monat später als der niedrigste Ölpreis. Gestiegene Rohölkurse würden hingegen praktisch sofort an die Autofahrer weitergegeben.