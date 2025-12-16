Landwirte bekommen einen strengeren Schutz

Die neue Regelung baut auf bereits bestehenden EU-Schutzmechanismen auf, soll jedoch zum Schutz der Landwirtinnen und Landwirte in der EU schnellere Verfahren und einfachere Auslösemechanismen bringen. Untersuchungen können auf Antrag der Mitgliedstaaten oder der Industrie eingeleitet werden, wenn es Beweise dafür gibt, dass die Einfuhren stark zunehmen oder die EU-Märkte beeinträchtigen. Bei sensiblen Erzeugnissen wie Rindfleisch, Geflügel, Milchprodukte, Zucker und Ethanol sollen die Untersuchungen vier Monate dauern, und in dringenden Fällen innerhalb von 21 Tagen vorläufige Maßnahmen eingeführt werden. Dabei werden Faktoren wie Einfuhrmengen, Preisentwicklungen und die Auswirkungen auf Produktion, Absatz, Beschäftigung und Gewinne im betroffenen EU-Sektor untersucht.