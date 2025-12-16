Königin Silvia schmückt mit neun Enkeln Christbaum

Ein zauberhafter Termin läutet traditionell die Weihnachtszeit im schwedischen Königshaus ein: Königin Silvia (81) hat am Montag (15. Dezember) im königlichen Schloss in Stockholm die diesjährigen Weihnachtsbäume entgegengenommen. Was diesen Termin so besonders machte: Die Monarchin wurde von ihrer gesamten, stetig wachsenden Schar von nunmehr neun Enkelkindern begleitet.
Es ist ein seltener und überaus herzlicher Anblick, die Königin inmitten der gesamten königlichen Kinderschar zu erleben. Die Prinzen und Prinzessinnen im Alter zwischen zehn Monaten und 13 Jahren halfen mit Feuereifer dabei, die frisch gelieferten Tannen mit festlichem Glanz zu versehen.
Tradition der „Kungsgranen“: Neun Enkel als fleißige Helfer
Die prächtigen Nordmanntannen, im Volksmund auch als „Kungsgranen“ (Königsfichten) bekannt, wurden wie in jedem Jahr von Studentinnen und Studenten der Schwedischen Universität für Agrarwissenschaften (SLU) in Umeå in das Schloss geliefert – eine Tradition, die seit den 1960er-Jahren gepflegt wird.
Estelle im kurzen Tweed-Kostüm
Doch dieses Jahr stand ganz im Zeichen der royalen Familie. Prinzessin Estelle (13), die Tochter von Kronprinzessin Victoria und zweite in der Thronfolge, zeigte sich in einem kurzen Tweed-Ensemble und übernahm routiniert die Führung, während ihre Cousins und Cousinen eifrig Kugeln und Girlanden an die Äste hängten.
Ein besonderes Highlight war die Anwesenheit der jüngsten Enkelin, Baby Ines (10 Monate), die ihr allererstes Weihnachtsfest im Schloss erleben darf. Die Stimmung unter den Royals war sichtlich ausgelassen, was das Königshaus mit einem entzückenden Video auf Social Media dokumentierte, das hunderttausende Royal-Fans begeisterte.
Ein Video der süßen königlichen Rasselbande wurde auf Facebook geteilt. Hier ansehen:
„Die Enkelkinder sind das Dessert im Leben“
Königin Silvia, die für diesen festlichen Anlass einen fuchsiafarbenen Zweiteiler gewählt hatte, verfolgte das bunte Treiben ihrer Enkel mit stolzem Blick. Die Monarchin hat in der Vergangenheit oft betont, wie wichtig ihr die Zeit mit ihrer Familie ist. Sie zitierte einst ihre eigene Mutter mit dem charmanten Satz: „Die Enkelkinder sind das Dessert im Leben, das man einfach nur genießen kann.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.