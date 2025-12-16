Königin Silvia schmückt mit neun Enkeln Christbaum

„Die Enkelkinder sind das Dessert im Leben“

Königin Silvia, die für diesen festlichen Anlass einen fuchsiafarbenen Zweiteiler gewählt hatte, verfolgte das bunte Treiben ihrer Enkel mit stolzem Blick. Die Monarchin hat in der Vergangenheit oft betont, wie wichtig ihr die Zeit mit ihrer Familie ist. Sie zitierte einst ihre eigene Mutter mit dem charmanten Satz: „Die Enkelkinder sind das Dessert im Leben, das man einfach nur genießen kann.“