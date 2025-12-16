Vorteilswelt
Start in die Festtage

Königin Silvia schmückt mit neun Enkeln Christbaum

Royals
16.12.2025 15:26
Familienglück pur: Königin Silvia mit ihren neun Enkelkindern – besonders auffällig Prinzessin ...
Familienglück pur: Königin Silvia mit ihren neun Enkelkindern – besonders auffällig Prinzessin Estelle, die schon erstaunlich erwachsen wirkt und die kleine Prinzessin Ines im Arm hält.(Bild: Viennareport)

Ein zauberhafter Termin läutet traditionell die Weihnachtszeit im schwedischen Königshaus ein: Königin Silvia (81) hat am Montag (15. Dezember) im königlichen Schloss in Stockholm die diesjährigen Weihnachtsbäume entgegengenommen. Was diesen Termin so besonders machte: Die Monarchin wurde von ihrer gesamten, stetig wachsenden Schar von nunmehr neun Enkelkindern begleitet.

Es ist ein seltener und überaus herzlicher Anblick, die Königin inmitten der gesamten königlichen Kinderschar zu erleben. Die Prinzen und Prinzessinnen im Alter zwischen zehn Monaten und 13 Jahren halfen mit Feuereifer dabei, die frisch gelieferten Tannen mit festlichem Glanz zu versehen.

Tradition der „Kungsgranen“: Neun Enkel als fleißige Helfer
Die prächtigen Nordmanntannen, im Volksmund auch als „Kungsgranen“ (Königsfichten) bekannt, wurden wie in jedem Jahr von Studentinnen und Studenten der Schwedischen Universität für Agrarwissenschaften (SLU) in Umeå in das Schloss geliefert – eine Tradition, die seit den 1960er-Jahren gepflegt wird.

Prinz Julian und Prinzessin Ines
Prinz Julian und Prinzessin Ines(Bild: APA-Images / dana press / SPA)

Estelle im kurzen Tweed-Kostüm
Doch dieses Jahr stand ganz im Zeichen der royalen Familie. Prinzessin Estelle (13), die Tochter von Kronprinzessin Victoria und zweite in der Thronfolge, zeigte sich in einem kurzen Tweed-Ensemble und übernahm routiniert die Führung, während ihre Cousins und Cousinen eifrig Kugeln und Girlanden an die Äste hängten.

Ein besonderes Highlight war die Anwesenheit der jüngsten Enkelin, Baby Ines (10 Monate), die ihr allererstes Weihnachtsfest im Schloss erleben darf. Die Stimmung unter den Royals war sichtlich ausgelassen, was das Königshaus mit einem entzückenden Video auf Social Media dokumentierte, das hunderttausende Royal-Fans begeisterte.

Ein Video der süßen königlichen Rasselbande wurde auf Facebook geteilt. Hier ansehen: 

„Die Enkelkinder sind das Dessert im Leben“
Königin Silvia, die für diesen festlichen Anlass einen fuchsiafarbenen Zweiteiler gewählt hatte, verfolgte das bunte Treiben ihrer Enkel mit stolzem Blick. Die Monarchin hat in der Vergangenheit oft betont, wie wichtig ihr die Zeit mit ihrer Familie ist. Sie zitierte einst ihre eigene Mutter mit dem charmanten Satz: „Die Enkelkinder sind das Dessert im Leben, das man einfach nur genießen kann.“

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
