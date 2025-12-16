Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Kämpferherz

Erst Weihnachten, dann will Gottschalk Welt sehen

Society International
16.12.2025 16:00
Thomas Gottschalk und seine Frau Karina genießen Weihnachten mit Gans, Kirche und Klavier
Thomas Gottschalk und seine Frau Karina genießen Weihnachten mit Gans, Kirche und Klavier(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Thomas Gottschalk (75) lässt sich Weihnachten nicht nehmen! Trotz Krebserkrankung, TV-Abschied und Umzugschaos will Deutschlands bekanntester Entertainer die Feiertage ganz klassisch verbringen – mit Gans, Gottesdienst und „Stille Nacht“ am Klavier.

0 Kommentare

Im Gespräch mit dem Magazin „Bunte“ verrät der Moderator seinen Weihnachtsplan: „Erst gehen wir in die Kirche. Karina macht eine hervorragende Weihnachtsgans. Ich dekoriere den Baum und spiele ‘Stille Nacht‘ auf dem Klavier.“

Weihnachten als Kraftquelle
Erst vor Kurzem hatte Gottschalk öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt ist – und sich aus dem großen Showgeschäft zurückzieht. Umso wichtiger sind ihm jetzt Ruhe, Nähe und Normalität. Gemeinsam mit Ehefrau Karina Gottschalk will er die Feiertage bewusst genießen.

Am 6. Dezember 2025, verabschiedete sich Gottschalk bei der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was ...
Am 6. Dezember 2025, verabschiedete sich Gottschalk bei der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert statt“ von der Fernsehbühne(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Baum zu groß – Wohnung zu klein! 
Ganz reibungslos läuft es allerdings nicht: Wegen noch laufender Umbauarbeiten im neuen Haus in Gräfelfing lebt das Paar aktuell in einer Münchner Mietwohnung. Das Problem? Der Weihnachtsbaum! „Der ist eigentlich zu groß für die Wohnung – da müssen wir wohl mit der Kettensäge ran“, sagt Karina mit einem Augenzwinkern.

Lesen Sie auch:
Auf Wiedersehen, Thomas! Gottschalk feierte am Samstagabend seinen Abschied vom TV. Und dankte ...
Bewegender Abschied
Gottschalk verlässt Bühne unter tosendem Applaus
06.12.2025
Nach TV-Abschied
Thomas Gottschalk verspricht Fans: „I‘ll be back!“
08.12.2025

Nach dem Abschied: Die Welt sehen
Nach seinem TV-Rückzug hat Gottschalk klare Pläne: reisen, leben, genießen. „Karina und ich wollen noch viel von der Welt sehen“, sagt der Showmaster.

Ein Weihnachten ohne Scheinwerfer – aber mit Herz Keine Bühne, kein Applaus, kein Studio – dafür Familie, Musik und Gänsebraten. So still und persönlich war Weihnachten bei Thomas Gottschalk wohl lange nicht mehr.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
350.296 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
146.237 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
129.142 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Mehr Society International
„Stranger Things“
Das planen die Stars fürs Tränen-Finale der Serie
Ein Kämpferherz
Erst Weihnachten, dann will Gottschalk Welt sehen
Vor dem Horror-Mord
Rob Reiner hatte Streit mit Sohn auf Promi-Party
Komplikationen nach OP
„General Hospital“-Star Anthony Geary ist tot
Anderen Mut machen
Schauspielerin Angelina Jolie zeigt ihre OP-Narben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf