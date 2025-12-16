Erst Weihnachten, dann will Gottschalk Welt sehen

Thomas Gottschalk (75) lässt sich Weihnachten nicht nehmen! Trotz Krebserkrankung, TV-Abschied und Umzugschaos will Deutschlands bekanntester Entertainer die Feiertage ganz klassisch verbringen – mit Gans, Gottesdienst und „Stille Nacht“ am Klavier.
Im Gespräch mit dem Magazin „Bunte“ verrät der Moderator seinen Weihnachtsplan: „Erst gehen wir in die Kirche. Karina macht eine hervorragende Weihnachtsgans. Ich dekoriere den Baum und spiele ‘Stille Nacht‘ auf dem Klavier.“
Weihnachten als Kraftquelle
Erst vor Kurzem hatte Gottschalk öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt ist – und sich aus dem großen Showgeschäft zurückzieht. Umso wichtiger sind ihm jetzt Ruhe, Nähe und Normalität. Gemeinsam mit Ehefrau Karina Gottschalk will er die Feiertage bewusst genießen.
Baum zu groß – Wohnung zu klein!
Ganz reibungslos läuft es allerdings nicht: Wegen noch laufender Umbauarbeiten im neuen Haus in Gräfelfing lebt das Paar aktuell in einer Münchner Mietwohnung. Das Problem? Der Weihnachtsbaum! „Der ist eigentlich zu groß für die Wohnung – da müssen wir wohl mit der Kettensäge ran“, sagt Karina mit einem Augenzwinkern.
Nach dem Abschied: Die Welt sehen
Nach seinem TV-Rückzug hat Gottschalk klare Pläne: reisen, leben, genießen. „Karina und ich wollen noch viel von der Welt sehen“, sagt der Showmaster.
Ein Weihnachten ohne Scheinwerfer – aber mit Herz Keine Bühne, kein Applaus, kein Studio – dafür Familie, Musik und Gänsebraten. So still und persönlich war Weihnachten bei Thomas Gottschalk wohl lange nicht mehr.
