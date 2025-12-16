Verdacht auf Kreuzbandriss! Sorgen um ÖSV-Ass

Sorgen um ÖSV-Athlet Stefan Eichberger! Der 25-Jährige bekam im ersten Abfahrtstraining in Gröden bei den Kamelbuckeln einen Schlag und wurde mit Verdacht auf Kreuzbandriss zu Untersuchungen nach Innsbruck gebracht. Stefan Babinsky blieb bei einem Sturz unverletzt.
Die Kamelbuckel bereiteten am Dienstag einigen Fahrern Probleme. Aufgrund des Schneefalls kamen die Läufer mit zu wenig Tempo zu den Sprüngen, die daher nicht weit genug gingen. Das wurde auch Eichberger zum Verhängnis.
„Ich bin bei den Kamelbuckeln normal hingefahren. Der Sprung ist zu kurz gegangen, ich bin auf den Gegenhügel am dritten Kamelbuckel reingelandet, mit dem rechten Fuß. Es hat einen ziemlich festen Schlag gegeben. Beim Weiterfahren habe ich gleich gespürt, dass ich nicht mehr gescheit belasten kann. Ich habe abschwingen müssen, weil es ziemlich wehgetan hat“, erklärte der Steirer, der in der ersten Saisonabfahrt in Beaver Creek als Siebenter zweitbester ÖSV-Läufer war. In Innsbruck soll noch am Dienstag der Grad der Verletzung des rechten Knies festgestellt werden.
„Alles gut“ bei Babinsky
Glimpflich kam Babinsky davon, der an selber Stelle stürzte. „Ich bin hingekommen, habe nicht viel gesehen, weil ein bisschen flaches Licht war, war mit dem Schwerpunkt zu weit hinten, habe einen Schlag bekommen und dann war ich schon mehr Passagier“, erzählte der Vorarlberger. „Ich bin froh, dass nichts Gröberes passiert ist. Ich spüre ein bisschen was, aber alles gut so weit.“
