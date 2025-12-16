Lange Pause für Assinger, Alpinchef übernimmt

Rückkehr knapp vor Olympia

„Ich werde nun vermehrt auf der Damenseite anwesend sein und versuchen, die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen, bis Roland wieder zurückkehrt“, erklärte Mitter. Damit ist Assinger auch bei den Heimrennen am Semmering, in Zauchensee und Flachau nicht in gewohnter Rolle mit dabei. Der erste Olympiabewerb der Frauen ist die Abfahrt am 8. Februar 2026 in Cortina d‘Ampezzo.