Lange Pause für Assinger, Alpinchef übernimmt

Roland Assinger, ÖSV-Cheftrainer der alpinen Ski-Frauen, ist wegen mehrerer Sehnenrisse in der rechten Schulter in der Privatklinik Kettenbrücke in Innsbruck operiert worden und fällt voraussichtlich vier Wochen aus.
Der Kärntner erlitt die Verletzung bei einem Sturz am vergangenen Freitag. Wie der ÖSV weiters mitteilte, übernimmt Alpinchef Christian Mitter während Assingers Abwesenheit zusätzliche Aufgaben.
Rückkehr knapp vor Olympia
„Ich werde nun vermehrt auf der Damenseite anwesend sein und versuchen, die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen, bis Roland wieder zurückkehrt“, erklärte Mitter. Damit ist Assinger auch bei den Heimrennen am Semmering, in Zauchensee und Flachau nicht in gewohnter Rolle mit dabei. Der erste Olympiabewerb der Frauen ist die Abfahrt am 8. Februar 2026 in Cortina d‘Ampezzo.
