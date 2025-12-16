Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sturm-Knüller

Märchenhafte Leihe – Meisterheld wieder retour

Steiermark
16.12.2025 15:20
Jusuf Gazibegovic ist zurück in Graz.
Jusuf Gazibegovic ist zurück in Graz.(Bild: GEPA)

Der SK Sturm gab den Zugang von Außenverteidiger Jusuf Gazibegovic bekannt. Der 25-jährige Bosnier kommt leihweise vom 1. FC Köln bis zum Saisonende nach Graz, im Sommer wird er zum deutschen Bundesligisten zurückkehren. Gazibegovic absolvierte insgesamt 13 Partien für die Kölner und stieg im Sommer in die Bundesliga auf. 

0 Kommentare

Davor war der gebürtige Salzburger von Sommer 2020 bis Winter 2024 in 177 Pflichtspielen für Sturm aktiv und trug als Stammspieler seinen Teil zu zwei Meistertiteln und zwei Cupsiegen bei. 

„Jeder weiß, wie viel mir der SK Sturm bedeutet, was für eine großartige Zeit ich hier hatte und dass ich stets verfolgt habe, was sich in Graz so tut. Als sich die Chance ergeben hat, leihweise zurückzukommen, musste ich nicht lange überlegen. Ich hoffe, viel Spielzeit zu sammeln, will gemeinsam mit der Mannschaft jeden Tag hart arbeiten und will dem Team dabei helfen, das Maximum aus jeder einzelnen Partie herauszuholen. Ich kann den Vorbereitungsstart kaum erwarten und freue mich jetzt schon extrem darauf, das erste Mal wieder in Liebenau aufzulaufen“, so Gazibegovic via Aussendung.

Mit Gazi bekommt Sturm altbekannte Power auf der Flanke.
Mit Gazi bekommt Sturm altbekannte Power auf der Flanke.(Bild: Sepp Pail)

Sportchef Michael Parensen, der einen möglichen Gazibegovic-Transfer lange dementiert hatte, meinte: „Mit Jusuf Gazibegovic bekommen für das kommende Halbjahr einen Spieler, der beide Außenverteidigerpositionen auf sehr hohem Niveau abdecken kann, der unseren Verein und unseren Spielstil bestens kennt und einen echten Mentalitätsspieler, der uns mit all seinen Fähigkeiten sehr guttun wird. Wir wollen mit Gazi unsere Optionen in der Defensive erweitern, als sich durch seine zuletzt geringen Spielzeiten in Köln die Chance auftat, ihn leihweise wieder nach Graz zu holen, mussten wir nicht lange überlegen.“

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
350.296 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
146.237 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
129.142 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf