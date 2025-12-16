Märchenhafte Leihe – Meisterheld wieder retour

„Jeder weiß, wie viel mir der SK Sturm bedeutet, was für eine großartige Zeit ich hier hatte und dass ich stets verfolgt habe, was sich in Graz so tut. Als sich die Chance ergeben hat, leihweise zurückzukommen, musste ich nicht lange überlegen. Ich hoffe, viel Spielzeit zu sammeln, will gemeinsam mit der Mannschaft jeden Tag hart arbeiten und will dem Team dabei helfen, das Maximum aus jeder einzelnen Partie herauszuholen. Ich kann den Vorbereitungsstart kaum erwarten und freue mich jetzt schon extrem darauf, das erste Mal wieder in Liebenau aufzulaufen“, so Gazibegovic via Aussendung.