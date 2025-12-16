Märchenhafte Leihe – Meisterheld wieder retour

Der SK Sturm gab den Zugang von Außenverteidiger Jusuf Gazibegovic bekannt. Der 25-jährige Bosnier kommt leihweise vom 1. FC Köln bis zum Saisonende nach Graz, im Sommer wird er zum deutschen Bundesligisten zurückkehren. Gazibegovic absolvierte insgesamt 13 Partien für die Kölner und stieg im Sommer in die Bundesliga auf.
Davor war der gebürtige Salzburger von Sommer 2020 bis Winter 2024 in 177 Pflichtspielen für Sturm aktiv und trug als Stammspieler seinen Teil zu zwei Meistertiteln und zwei Cupsiegen bei.
„Jeder weiß, wie viel mir der SK Sturm bedeutet, was für eine großartige Zeit ich hier hatte und dass ich stets verfolgt habe, was sich in Graz so tut. Als sich die Chance ergeben hat, leihweise zurückzukommen, musste ich nicht lange überlegen. Ich hoffe, viel Spielzeit zu sammeln, will gemeinsam mit der Mannschaft jeden Tag hart arbeiten und will dem Team dabei helfen, das Maximum aus jeder einzelnen Partie herauszuholen. Ich kann den Vorbereitungsstart kaum erwarten und freue mich jetzt schon extrem darauf, das erste Mal wieder in Liebenau aufzulaufen“, so Gazibegovic via Aussendung.
Sportchef Michael Parensen, der einen möglichen Gazibegovic-Transfer lange dementiert hatte, meinte: „Mit Jusuf Gazibegovic bekommen für das kommende Halbjahr einen Spieler, der beide Außenverteidigerpositionen auf sehr hohem Niveau abdecken kann, der unseren Verein und unseren Spielstil bestens kennt und einen echten Mentalitätsspieler, der uns mit all seinen Fähigkeiten sehr guttun wird. Wir wollen mit Gazi unsere Optionen in der Defensive erweitern, als sich durch seine zuletzt geringen Spielzeiten in Köln die Chance auftat, ihn leihweise wieder nach Graz zu holen, mussten wir nicht lange überlegen.“
