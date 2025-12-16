Grenzsoldaten entdeckten verzweifeltes Gewaltopfer

Flucht aus Wohnung gelungen

„Die Frau gab an, dass sie in ihrer Wohnung in Gries von einem 32-jährigen Syrer mit einem Messer bedroht worden sei und ihr in einem unbeobachteten Moment die Flucht ins Freie gelungen sei“, heißt es vonseiten der Ermittler. Der Beschuldigte dürfte sich gegen 23.30 Uhr Zutritt zur Wohnung des Opfers verschafft haben. Er wollte die Frau offenbar – unter Androhung von Gewalt – zur Zurückziehung einer gegen ihn erstatteten Anzeige nötigen.