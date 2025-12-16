Über 21 Jahre Haft für Attacke auf Liverpool-Feier

Videos und Bilder von der Tat – Festnahme am Tatort

Der Mann war kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen worden. Einen terroristischen Hintergrund hatten die Ermittler früh ausgeschlossen. Zahlreiche Bilder und Videos dokumentieren den Schrecken der Fans des englischen Fußball-Meisters. Die Mannschaft des FC Liverpool war gerade in einem offenen Bus durch die Stadt gefahren. Auf den Aufnahmen ist zu hören, wie der Mann im Auto flucht und die Fans anschreit, aus dem Weg zu gehen. Der Richter sagte, der Angeklagte sei von einer unerklärlichen Wut erfasst worden.