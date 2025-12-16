Diese zwei Männer waren noch reicher als Elon Musk

Aus dem dabei festgelegten Preis rechnete das Magazin einen höheren Gesamtwert für das Unternehmen hoch – was sich positiv auf die „Forbes“-Schätzung zu Musks Anteil auswirkte. Es ergibt sich hochgerechnet ein Wert von 800 Milliarden Dollar für SpaceX, bisher hatte „Forbes“ den Konzern „nur“ mit 400 Milliarden Dollar in der Schätzung. Dadurch schnellte Musks Vermögen auf insgesamt 677 Milliarden Dollar hoch.