Diese zwei Männer waren noch reicher als Elon Musk

677 Milliarden Dollar ist Elon Musk, der wohlhabendste Mensch der Welt, laut neuen „Forbes“-Berechnungen schwer. Beeindruckend, keine Frage. Aber: Im Vergleich mit den Superreichen aus der Antike und dem Mittelalter muss der 54-Jährige zurückstecken. Krone+ weiß, wer noch mehr Vermögen besaß als der exzentrische Südafrikaner.
Als erster Mensch der Neuzeit hat Elon Musk nach Berechnungen des Magazins „Forbes“ ein geschätztes Vermögen von mehr als 600 Milliarden Dollar erreicht. Den Ausschlag gab der Verkauf von Aktien der von Musk geführten Raumfahrt-Firma SpaceX durch Mitarbeiter und Investoren.
Aus dem dabei festgelegten Preis rechnete das Magazin einen höheren Gesamtwert für das Unternehmen hoch – was sich positiv auf die „Forbes“-Schätzung zu Musks Anteil auswirkte. Es ergibt sich hochgerechnet ein Wert von 800 Milliarden Dollar für SpaceX, bisher hatte „Forbes“ den Konzern „nur“ mit 400 Milliarden Dollar in der Schätzung. Dadurch schnellte Musks Vermögen auf insgesamt 677 Milliarden Dollar hoch.
Im Vergleich mit zu zwei historischen Persönlichkeiten nimmt sich Elon Musk aber trotzdem als finanzielles Leichtgewicht aus:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.