Nur 677 Mrd. Dollar?

Diese zwei Männer waren noch reicher als Elon Musk

Wirtschaft
16.12.2025 16:08
Ist Elon Musk wirklich der reichste Mensch aller Zeiten?
Ist Elon Musk wirklich der reichste Mensch aller Zeiten?(Bild: Krone KREATIV/AFP/JIM WATSON, Stock Adobe (2))

677 Milliarden Dollar ist Elon Musk, der wohlhabendste Mensch der Welt, laut neuen „Forbes“-Berechnungen schwer. Beeindruckend, keine Frage. Aber: Im Vergleich mit den Superreichen aus der Antike und dem Mittelalter muss der 54-Jährige zurückstecken. Krone+ weiß, wer noch mehr Vermögen besaß als der exzentrische Südafrikaner.

0 Kommentare

Als erster Mensch der Neuzeit hat Elon Musk nach Berechnungen des Magazins „Forbes“ ein geschätztes Vermögen von mehr als 600 Milliarden Dollar erreicht. Den Ausschlag gab der Verkauf von Aktien der von Musk geführten Raumfahrt-Firma SpaceX durch Mitarbeiter und Investoren.

Aus dem dabei festgelegten Preis rechnete das Magazin einen höheren Gesamtwert für das Unternehmen hoch – was sich positiv auf die „Forbes“-Schätzung zu Musks Anteil auswirkte. Es ergibt sich hochgerechnet ein Wert von 800 Milliarden Dollar für SpaceX, bisher hatte „Forbes“ den Konzern „nur“ mit 400 Milliarden Dollar in der Schätzung. Dadurch schnellte Musks Vermögen auf insgesamt 677 Milliarden Dollar hoch.

Im Vergleich mit zu zwei historischen Persönlichkeiten nimmt sich Elon Musk aber trotzdem als finanzielles Leichtgewicht aus: 

Porträt von Lukas Luger
Lukas Luger
Ähnliche Themen
Elon Musk
Forbes
Männer

