Jetzt dreht sich alles um die Rot-Goldene Traube

Mehr Raffinesse gefragt

„Der Trend geht zu mehr Raffinesse und mehr Trinkgenuss. Die Herkunft wird immer wichtiger. Opulenz rückt in den Hintergrund, Feinheiten sind verstärkt im Fokus“, betonte Paul Ziegler, Leiter des ,my burgenland‘-Shops im Outlet-Center in Parndorf. „Intensiv, aber sehr kurzweilig! Bei den Burgundersorten war 2024 ein schöner Jahrgang“, hob Sophie Winkler, Vorstandsmitglied im Burgenländischen Sommelierverband, hervor: „Ich finde es wieder sehr spannend, welche Weine die Winzer aufs Neue für die Rot-Goldene Traube hervorgezaubert haben. Ich bin gespannt, wer im Finale das Publikum begeistert.“