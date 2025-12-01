Stocker will Kanzler bleiben – und der Wähler?

Nun darf man im Advent ausnahmsweise ein bisserl unösterreichisch und zuversichtlich sein: Tun wir also für einen Moment so, als ob mit der Rückkehr des Kanzlers aus dem Krankenstand die Regierung einen Neustart hinlegen wird, der sich gewaschen hat. Also dass der Kanzler ein Feuerwerk der politischen Vernunft abfeuert: mit konkreten Plänen für eine Pensionsreform, für das Gesundheitssystem, für die Industrie und überhaupt für ein Wirtschaftswunder wie in den 1950er-Jahren. Nur nicht wie damals im Windschatten Deutschlands, sondern allein, weil die lieben Nachbarn lassen unter Merz und Klingbeil leider eher aus.