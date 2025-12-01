Sepp Schellhorn: Ein Sturschädel im Härtetest

Seit seinem Start als Staatssekretär kommt Neos-Politiker Sepp Schellhorn (58) nicht aus der Defensive – zuletzt wegen eines Postings aus der Familien-Küche. Diese Woche ist D-Day für seine Glaubwürdigkeit: Sepp, was machst du eigentlich?
Wen auch immer es in die schmucke Pongauer Gemeinde Goldegg verschlägt, der kommt an der Familie Schellhorn nicht vorbei. Mit dem Hotel Seehof bietet sie das erste Haus am Platz, mit dem „Bierführer“ das Dorf-Wirtshaus. Die Schellhorns sind am Golfplatz mehrheitlich beteiligt und besitzen die größte nahe gelegene Skihütte. Mehr als ein Dutzend Firmen in Goldegg, Salzburg und Bad Hofgastein sind der Familie zuzurechnen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.