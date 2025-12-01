Sepp Schellhorn: Ein Sturschädel im Härtetest

Wen auch immer es in die schmucke Pongauer Gemeinde Goldegg verschlägt, der kommt an der Familie Schellhorn nicht vorbei. Mit dem Hotel Seehof bietet sie das erste Haus am Platz, mit dem „Bierführer“ das Dorf-Wirtshaus. Die Schellhorns sind am Golfplatz mehrheitlich beteiligt und besitzen die größte nahe gelegene Skihütte. Mehr als ein Dutzend Firmen in Goldegg, Salzburg und Bad Hofgastein sind der Familie zuzurechnen.