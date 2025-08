Gewessler: „Glaube, dass ich ein Gutmensch bin“

„Freue mich, dass wir Lena Schilling zu den Grünen holen konnten“

Auch was Parteiinterna anbelangt, lässt die grüne Bundessprecherin aufhorchen. So steht sie hinter der in der Vergangenheit in Kritik geratene EU-Abgeordnete Lena Schilling. „Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, sie zu den Grünen zu holen“, so Gewessler.