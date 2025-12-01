Wolff geht auf Marko los: „Wie hirnlos …“

Und zog sich damit den Unmut von Wolff zu. „Ach bitte ... Helmut! Das ist totaler, völliger Unsinn, und es haut mich um, so etwas überhaupt zu hören“, fauchte der Österreicher zuerst, um dann nochmal so richtig auf seinen Landsmann loszugehen: „Wir kämpfen um Platz zwei in der Meisterschaft, was für uns wichtig ist. Kimi kämpft um einen möglichen dritten Platz. Wie hirnlos muss man sein, um so etwas überhaupt zu behaupten?“