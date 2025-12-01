Mit der Pistenraupe zum Skispaß am Anzenberg

Für das krisengebeutelte Salzburger Skigebiet Hintersee gibt es Hoffnung: Skifahrer und Biker sollen hier wieder unterwegs sein. Bis es so weit ist, setzen die Betreiber auf ein Pisten-Taxi mit 401 PS.
Seit drei Jahren stehen Sessel und Bügel im Skigebiet Gaißau-Hintersee schon still. Von mehreren Krisen getroffen und vermeintlichen Investoren enttäuscht, hat sich das Aus für das eigentlich als Schneeloch bekannte Gebiet über die Jahre angebahnt.
