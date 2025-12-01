Gewinnen Sie einen Bräter von Thermomix

Vorteilswelt
01.12.2025 05:00
(Bild: Vorwerk)

Wenn der Duft von frisch gebackenem Brot, aromatischen Braten, würzigen Aufläufen oder herzhaften Gemüsesuppen durch die Küche zieht, ist Weihnachten nicht mehr weit. Die Casserole (Bräter) von Thermomix bringt festliche Wärme und kulinarische Vielfalt auf den Tisch – und das mit Stil. Die „Krone“ verlost rechtzeitig vor Weihnachten einen Thermomix Casserole (Bräter) im Wert von insgesamt 149 Euro!

Aus hochwertiger Keramik gefertigt, ergänzt sie den Varoma® Dampfgaraufsatz perfekt und ist mit oder ohne Thermomix® TM7 ein echtes Multitalent: ideal zum Backen, Braten, Servieren oder stilvollen Aufbewahren. Für alle, die bereits einen Thermomix® TM7 besitzen, wird die Casserole zum praktischen Extra – sie bietet Platz für den Varoma® Dampfgaraufsatz und hält Speisen länger warm, wenn das Festmahl auf sich warten lässt.

Ihr edles Anthrazit und die harmonische Formgebung, inspiriert vom Varoma® Design, machen die Casserole nicht nur funktional, sondern auch zum Blickfang auf jeder festlich gedeckten Tafel. Und für alle, die Inspiration suchen: Auf dem Rezeptportal Cookidoo® warten zahlreiche Rezeptideen , die perfekt auf di e Casserole abgestimmt sind – für gemeinsame, weihnachtliche Genussmomente.

Jetzt mitmachen!
Die „Krone“ verlost einen Thermomix Casserole (Bräter) im Wert von insgesamt 149 Euro! Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 8. Dezember, 09:00 Uhr.

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-kocht Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

