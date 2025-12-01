Gewinnen Sie einen Bräter von Thermomix

Aus hochwertiger Keramik gefertigt, ergänzt sie den Varoma® Dampfgaraufsatz perfekt und ist mit oder ohne Thermomix® TM7 ein echtes Multitalent: ideal zum Backen, Braten, Servieren oder stilvollen Aufbewahren. Für alle, die bereits einen Thermomix® TM7 besitzen, wird die Casserole zum praktischen Extra – sie bietet Platz für den Varoma® Dampfgaraufsatz und hält Speisen länger warm, wenn das Festmahl auf sich warten lässt.