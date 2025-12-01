Seit zehn Jahren kreiert Heimo Leitner Holzwerke

Willkommen beim Adventkalender der „Kärntner Krone“ – bis Weihnachten öffnen wir jeden Tag ein Türchen, hinter dem sich jeweils ein regionales Gewinnspiel versteckt. In unserem ersten Adventkalender-Türchen verbirgt sich die Holzwerkstadt mit Heimo Leitner aus Hermagor.
Handtaschen, Parkuhren, Jausenboxen, Kinderspielzeug und vieles mehr gibt es im HolzWerk in Hermagor. Und wie es der Firmenname schon verrät, ist alles, was darin zu finden ist, aus Holz – und zwar selbstgemacht.
Dahinter steht Heimo Leitner, der sich vor zehn Jahren seinen Traum verwirklichte. „Ein eigenes Geschäft mit selbst hergestellten Holzprodukten“, erzählt der 31-Jährige, der mit nur 21 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit wagte.
„Das Geschäft war früher ein kleiner Supermarkt, der von meinem Opa geführt wurde. Es ist schön, dass dem Raum wieder Leben eingehaucht wurde“, freut sich der leidenschaftliche Tischler.
Auch auf Architekturmodellbau spezialisiert
Besonders spannend: „Seit zwei Jahren habe ich ein weiteres Standbein. Den Architekturmodellbau. Im Zuge dessen durfte ich bereits mehrere Projekte umsetzen“, erzählt der Kärntner, der mit großer Leidenschaft sein HolzWerk in Hermagor gemeinsam mit seiner Familie betreibt.
Zu gewinnen gibt es...
...dreimal einen Gutschein im Wert von jeweils 100 Euro von der Firma HolzWerk in Hermagor. Hier können Sie beim Gewinnspiel teilnehmen:
Viel Glück beim Mitmachen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.