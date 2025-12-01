Seit zehn Jahren kreiert Heimo Leitner Holzwerke

Auch auf Architekturmodellbau spezialisiert

Besonders spannend: „Seit zwei Jahren habe ich ein weiteres Standbein. Den Architekturmodellbau. Im Zuge dessen durfte ich bereits mehrere Projekte umsetzen“, erzählt der Kärntner, der mit großer Leidenschaft sein HolzWerk in Hermagor gemeinsam mit seiner Familie betreibt.