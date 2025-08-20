„Gut, dass die SPÖ wieder in der Regierung ist“

Wird Babler trotz Demo-Besuch in der Jugend zum Opernball gehen?

Als Minister für Kunst- und Kultur wird der Vizekanzler auch ein gern gesehener Gast am Wiener Opernball sein. Ob er hingehen wird, obwohl er in seiner Jugend dagegen protestiert hat, werde wohl eine „Terminfrage“ sein. Dennoch könnte es sein, dass er es sich nicht nehmen lässt, auch bei diesem feierlichen Rahmen „sehr mahnende und auch mal sehr gesellschaftskritische Anmerkungen“ zu machen. Abschließend möchte Wagner wissen, ob er sich selbst noch als Marxist bezeichnen würde. „Es ist eine gute Brille, um auf Verhältnisse zu schauen“, erklärt Babler.