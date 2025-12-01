Quereinsteiger stellen Kindergarten auf den Kopf

Ein kleiner Bub läuft aufgeregt den Gang entlang, er ist ein wenig spät dran. „Moritz, du hast heute wieder dein rosa T-Shirt an“, ruft der Junge seinem Betreuer beim Hineinlaufen in die Gruppe laut zu. „Ich mag Rosa“, lächelt Moritz allwissend. „Können das auch Burschen anziehen?“, fragt der Kleine verwundert. „Natürlich, wenn es ihnen gefällt.“