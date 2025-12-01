„Bahnhofs Dude“ Jonas Bonas erobert das Internet

Nachdem der 57-Jährige das ein oder andere Video kommentiert hat, ist es sogar zur Zusammenarbeit für seinen Podcast „Hangweyrer & Palfrader“ gekommen. „Dadurch sehe ich ihn ganz oft und dann habe ich ihn einfach gefragt, ob wir gemeinsam ein Video machen könnten“, erzählt Jonas. Sie konnten, und mittlerweile ist auch dieses Video viral gegangen und die beiden verbringen sogar auch abseits von der Arbeit Zeit miteinander: „Wir waren sogar schon gemeinsam bei Cro in der Stadthalle. Das hat mir keiner geglaubt.“