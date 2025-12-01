Salzburg agiert nur noch finanziell wie Topklub

Mit einem Umsatz von 156,7 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2024/25 agiert Salzburg monetär weiterhin in einer eigenen Liga. Zwar blieb man hinter dem Rekordjahr 2022/23 (186,82 Mio. €), überflügelte allerdings etwa die Saison 2021/22, als man in der Champions League sensationell das Achtelfinale erreichte. Der Gewinn nach Steuern beträgt rund 2,8 Millionen Euro.

„Damit haben wir unsere Position als wirtschaftlich führender Klub in Österreich weiter festigen können. Deshalb sind wir mit diesem Ergebnis in Summe zufrieden, wenngleich man berücksichtigen muss, dass das eine Saison ist, in die die Champions League ebenso mit einfließt wie die Klub-WM“, erklärt Geschäftsführer Stephan Reiter im Gespräch mit der „Krone“.