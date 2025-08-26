Bravo! Vereine reagieren nach Skandal vorbildlich!

Zugegeben: Was sich am Samstag nach dem Bezirksliga-0:0 bei Amateure Steyr – ASKÖ Leoding abgespielt hat, kann man nur verurteilen. Da sprang etwa – wie ein Video zeigt – ein Spieler mit meterlangem Anlauf einen anderen im Kung-Fu-Stil an!

Referee bekam nichts mit!

Seltsam nur, dass Referee Dino Bojicic von den Ausschreitungen, laut eigenen Aussagen, erst am Tag danach erfahren hat. „Ich war völlig überrascht, hatte von all dem nichts mitbekommen“, sagte er. Und weiter: „Bei der Verabschiedung von Trainern und Spielern nach Schlusspfiff hatte nichts auf bevorstehende Vorfälle hingedeutet. Deshalb bin ich, wie immer, in die Kabine gegangen, um den Spielbericht zu bearbeiten“, sagt der Referee, der nur vier gelbe Karten – pro Team je zwei – verteilt hat. In der 7., 19., 54. und 79. Minute. Was auch nicht dafür spricht, dass die Schlussphase des Spiels besonders hitzig geworden wäre.