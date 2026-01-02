Drei Hubschrauber fast zeitgleich gefordert

Fast zeitgleich kam es im selben Gebiet zu einem weiteren Notfall. Am Schilchernock stürzte eine 53-jährige Skitourengeherin aus Oberösterreich bei der Abfahrt in Richtung Karneralm und zog sich eine schwere Beinverletzung zu. Weil zunächst kein Rettungshubschrauber frei war, musste laut Aussendung ein Polizeihubschrauber zu einem Aufklärungsflug starten, um die verletzte Oberösterreicherin zu lokalisieren.