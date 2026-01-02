Drei Hubschrauber fast zeitgleich gefordert

Gleich zwei Alpinunfälle hielten die Bergrettung Tamsweg am Neujahrstag im Raum Bundschuh-Schönfeld in Atem. Innerhalb kürzester Zeit mussten die Einsatzkräfte zu zwei Einsätzen ausrücken – in beiden Fällen kamen Hubschrauber zum Einsatz.
Am Großen Königstuhl gerieten drei junge deutsche Wanderer beim Abstieg im hochalpinen Gelände in Schwierigkeiten. Es kam zu mehreren Stürzen, eine Person wurde dabei schwer verletzt. Zwei zufällig anwesende Skitourengeher wurden zu Lebensrettern: Sie beobachteten den Unfall, setzten sofort den Notruf ab und stiegen zu den Verunfallten ab.
Bergretter in Tamsweg von Hubschrauber unterstützt
Zehn Bergretter aus Tamsweg machten sich umgehend auf den Weg. Unterstützung kam aus der Luft: Die Rettungshubschrauber C11 aus Kärnten und C99 aus Salzburg waren im Einsatz. Die schwer verletzte Person wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus Klagenfurt geflogen, die beiden Begleiter ins Tal nach Schönfeld gebracht.
Fast zeitgleich kam es im selben Gebiet zu einem weiteren Notfall. Am Schilchernock stürzte eine 53-jährige Skitourengeherin aus Oberösterreich bei der Abfahrt in Richtung Karneralm und zog sich eine schwere Beinverletzung zu. Weil zunächst kein Rettungshubschrauber frei war, musste laut Aussendung ein Polizeihubschrauber zu einem Aufklärungsflug starten, um die verletzte Oberösterreicherin zu lokalisieren.
Verletzte in Landesklinik gebracht
Erst nachdem der Rettungshubschrauber C99 die erste Patientin im Tal übergeben hatte, konnte er die Erstversorgung übernehmen und die Frau in die Landesklinik Tamsweg bringen.
Die übrigen Mitglieder der Skitourengruppe konnten laut Bergrettung Tamsweg selbstständig ins Tal abfahren.
