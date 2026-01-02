Beim „Krone“-Gschnas Fernseher abstauben

Rein in die Lederhose und ins Dirndl, denn es ist wieder Zeit fürs „Krone“-Wilderer Gschnas! Am 30. Jänner verwandeln wir das Design Center Linz erneut in ein großes Waldtier-Gehege, bei dem sich Hase und Igel aber nicht gute Nacht sagen – sie machen dort lieber Party, und zwar bei vollem Programm: Stylinglounge by Hairbar, „Krone“-Gamingzone mit Greifautomat und Fotobox, Gaudi-Platzl poweredy by LIWEST mit Hau-den-Lukas, Schießstand, Bierkrugstemmen und Nageln und auch musikalisch haben wir einiges vor…