Beim „Krone“-Gschnas Fernseher abstauben

Gewinnspiele
02.01.2026 09:32

Die legendäre Faschingsparty in Tracht, das „Krone“-Wilderer Gschnas, steigt am 30. Jänner im Design Center Linz. Wir verlosen dafür 5x2 Tickets und gemeinsam mit Gschnas-Partnerin LIWEST ein Samsung TV-Gerät. Gleich hier mitspielen!

Rein in die Lederhose und ins Dirndl, denn es ist wieder Zeit fürs „Krone“-Wilderer Gschnas! Am 30. Jänner verwandeln wir das Design Center Linz erneut in ein großes Waldtier-Gehege, bei dem sich Hase und Igel aber nicht gute Nacht sagen – sie machen dort lieber Party, und zwar bei vollem Programm: Stylinglounge by Hairbar, „Krone“-Gamingzone mit Greifautomat und Fotobox, Gaudi-Platzl poweredy by LIWEST mit Hau-den-Lukas, Schießstand, Bierkrugstemmen und Nageln und auch musikalisch haben wir einiges vor…

Viel Spaß beim Gaudi-Platzl by LIWEST.
Viel Spaß beim Gaudi-Platzl by LIWEST.(Bild: Markus Wenzel)

Da tanzt sogar das Reh mit dem Wolf! 
Denn diese Acts bringen den Faschings-Wald zum Tanzen: Natalie Holzner, Anja Bavaria, Zwirn, 2:tages:bart, Fredi Hahn presented by kronehit und DJ Franz Joseph presented by Radio RWR. Außerdem heizen im Wildgatter auch Most.Unlimited mit ihrem Stimmungssound ein. Und auf der Bühne wird’s noch weitere Gäste geben, etwa die Original Altenberger Schuhplattler.

Mit Natalie Holzner bringen wir Schlager in den Wald.
Mit Natalie Holzner bringen wir Schlager in den Wald.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Anja Bavaria gibt am Gschnas Gas.
Anja Bavaria gibt am Gschnas Gas.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Für Zwirn ist Tracht immer Pflicht.
Für Zwirn ist Tracht immer Pflicht.(Bild: Markus Wenzel)

Nach dem Gschnas ist vor dem TV-Bericht
Medienpartner LT1 wird wieder umfassend vom Gschnas berichten – wie wäre es, diesen Beitrag gleich vom nigelnagelneuen Samsung Vision AI Smart TV anzusehen? Dieses 55-Zoll-TV-Gerät verlosen wir gemeinsam mit LIWEST. Und obendrauf legen wir noch 5x2 Tickets fürs „Krone“-Wilderer Gschnas. Dafür einfach im untenstehenden Formular Favoriten-Gewinn wählen, Daten ausfüllen und schon nimmt man an der Verlosung teil (Teilnahme bis: 15.1., 9 Uhr). Alle Infos unter: wilderergschnas.at.

