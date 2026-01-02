Beim „Krone“-Gschnas Fernseher abstauben

Die legendäre Faschingsparty in Tracht, das „Krone“-Wilderer Gschnas, steigt am 30. Jänner im Design Center Linz. Wir verlosen dafür 5x2 Tickets und gemeinsam mit Gschnas-Partnerin LIWEST ein Samsung TV-Gerät. Gleich hier mitspielen!
Rein in die Lederhose und ins Dirndl, denn es ist wieder Zeit fürs „Krone“-Wilderer Gschnas! Am 30. Jänner verwandeln wir das Design Center Linz erneut in ein großes Waldtier-Gehege, bei dem sich Hase und Igel aber nicht gute Nacht sagen – sie machen dort lieber Party, und zwar bei vollem Programm: Stylinglounge by Hairbar, „Krone“-Gamingzone mit Greifautomat und Fotobox, Gaudi-Platzl poweredy by LIWEST mit Hau-den-Lukas, Schießstand, Bierkrugstemmen und Nageln und auch musikalisch haben wir einiges vor…
Da tanzt sogar das Reh mit dem Wolf!
Denn diese Acts bringen den Faschings-Wald zum Tanzen: Natalie Holzner, Anja Bavaria, Zwirn, 2:tages:bart, Fredi Hahn presented by kronehit und DJ Franz Joseph presented by Radio RWR. Außerdem heizen im Wildgatter auch Most.Unlimited mit ihrem Stimmungssound ein. Und auf der Bühne wird’s noch weitere Gäste geben, etwa die Original Altenberger Schuhplattler.
Nach dem Gschnas ist vor dem TV-Bericht
Medienpartner LT1 wird wieder umfassend vom Gschnas berichten – wie wäre es, diesen Beitrag gleich vom nigelnagelneuen Samsung Vision AI Smart TV anzusehen? Dieses 55-Zoll-TV-Gerät verlosen wir gemeinsam mit LIWEST. Und obendrauf legen wir noch 5x2 Tickets fürs „Krone“-Wilderer Gschnas. Dafür einfach im untenstehenden Formular Favoriten-Gewinn wählen, Daten ausfüllen und schon nimmt man an der Verlosung teil (Teilnahme bis: 15.1., 9 Uhr). Alle Infos unter: wilderergschnas.at.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.