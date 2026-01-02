Termin bekannt: Wöginger muss wieder vor Gericht

Kritik der anderen Parteien

Kritik kam vom pinken Koalitionspartner der Volkspartei: Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos betonte abermals, dass es sich bei den Vorwürfen nicht um ein „Kavaliersdelikt“ handle. Das, was in der Causa Braunau passiert sei, „geht politisch nicht“, wie Hoyos gegenüber der ZIB erklärte. Drastischer fiel die Kritik vom oberösterreichischen Landessprecher der Neos, Felix Eypeltauer, aus: „Wer selbst im Fall einer möglichen Verurteilung Klubobmann einer Regierungspartei bleiben will, schadet dem Vertrauen in hunderte Menschen, die ehrlich und verlässlich in der Politik arbeiten.“