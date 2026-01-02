Nach Schusswechsel mit Cobra-Beamten vor Gericht

Schüsse in linken Arm

Mehrere Polizeistreifen und auch die Cobra rückten aus. Vor Ort soll der Betroffene mehrmals mit seinem Revolver auf die Polizisten geschossen haben, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Wiederholten Aufforderungen, die Waffe niederzulegen, sei er nicht nachgekommen. Darauf schoss ein Cobra-Beamter gezielt auf den Mann und traf ihn im linken Arm. Der Verletzte soll noch weitere Schüsse abgegeben haben, bevor er zu Boden gegangen sei. Der 59-Jährige kam ins Spital auf die Intensivstation, sein Unterarm musste amputiert werden.