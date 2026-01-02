Schon wieder ruinierte Rowdy einen Sportplatz

„Ehrenamtliche haben hunderte Stunden investiert. Ich verstehe nicht, warum jemand das tut“, für Simone Kepplinger, Obfrau der „SU Strasser Steine St. Martin“, begann das Neue Jahr mit Ärger. Denn in der Silvesternacht hatte ein Auto-Rowdy am Trainingsplatz des Vereins am Neuschnee das Driften versucht und dabei die Grasnarbe ruiniert.
„Hinweise über das Vergehen liegen uns schon vor. Wir geben dem Verursacher bis 3. Jänner, 19 Uhr, Zeit, sich zu melden. Sonst geht der Fall an die Polizei“, sagt Simone Kepplinger.
Falls sich der Rowdy reuig zeigt, gibt’s – wie erst kürzlich in Pupping – das Angebot, dass er den Schaden wieder herrichtet und so ohne Anzeige davonkommt. Das hatte in Pupping ein junger Autofahrer genutzt, der das „Erdbeerstadion“ umgepflügt hatte. Er konnte sich so eine Anzeige und eine mögliche Verurteilung wegen Sachbeschädigung ersparen.
Und in Grieskirchen gab's auch so einen Vorfall
In Grieskirchen hatte die Polizei einen Fall schon gelöst, nachdem vor etwa einem Monat der Rasen von vier Fußballplätzen mit tiefen Furchen durchzogen worden war. Mindestens dreimal waren Vandalen hier aktiv gewesen, eine Anrainerin konnte das Kennzeichen eines BMW notieren. Die Spur führte zu einem Führerscheinneuling (19), der dann auch angezeigt wurde.
