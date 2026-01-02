Schon wieder ruinierte Rowdy einen Sportplatz

Und in Grieskirchen gab's auch so einen Vorfall

In Grieskirchen hatte die Polizei einen Fall schon gelöst, nachdem vor etwa einem Monat der Rasen von vier Fußballplätzen mit tiefen Furchen durchzogen worden war. Mindestens dreimal waren Vandalen hier aktiv gewesen, eine Anrainerin konnte das Kennzeichen eines BMW notieren. Die Spur führte zu einem Führerscheinneuling (19), der dann auch angezeigt wurde.