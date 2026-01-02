Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Mühlviertel

Schon wieder ruinierte Rowdy einen Sportplatz

Oberösterreich
02.01.2026 08:00
Der Autorowdy hinterließ deutliche Spuren am Sportplatz.
Der Autorowdy hinterließ deutliche Spuren am Sportplatz.(Bild: SU Strasser Steine St. Martin)

„Ehrenamtliche haben hunderte Stunden investiert. Ich verstehe nicht, warum jemand das tut“, für Simone Kepplinger, Obfrau der „SU Strasser Steine St. Martin“, begann das Neue Jahr mit Ärger. Denn in der Silvesternacht hatte ein Auto-Rowdy am Trainingsplatz des Vereins am Neuschnee das Driften versucht und dabei die Grasnarbe ruiniert.

0 Kommentare

„Hinweise über das Vergehen liegen uns schon vor. Wir geben dem Verursacher bis 3. Jänner, 19 Uhr, Zeit, sich zu melden. Sonst geht der Fall an die Polizei“, sagt Simone Kepplinger.

Lesen Sie auch:
Das „Erdbeerstadion“ in Pupping wurde durch den „Drifter“ schwer beschädigt
Sportplatz ruiniert:
50 Sekunden „blöde Gaudi“ und ein gnädiger Verein
29.12.2025

Falls sich der Rowdy reuig zeigt, gibt’s – wie erst kürzlich in Pupping – das Angebot, dass er den Schaden wieder herrichtet und so ohne Anzeige davonkommt. Das hatte in Pupping ein junger Autofahrer genutzt, der das „Erdbeerstadion“ umgepflügt hatte. Er konnte sich so eine Anzeige und eine mögliche Verurteilung wegen Sachbeschädigung ersparen.

Und in Grieskirchen gab's auch so einen Vorfall
In Grieskirchen hatte die Polizei einen Fall schon gelöst, nachdem vor etwa einem Monat der Rasen von vier Fußballplätzen mit tiefen Furchen durchzogen worden war. Mindestens dreimal waren Vandalen hier aktiv gewesen, eine Anrainerin konnte das Kennzeichen eines BMW notieren. Die Spur führte zu einem Führerscheinneuling (19), der dann auch angezeigt wurde. 

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
191.514 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
189.316 mal gelesen
Archivbild
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
166.990 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Energiepreise und Co.
Wie die Wirtschaft wieder in Schwung kommen soll
Hülsen vor seiner Tür
Innviertler ballerte mit Pistole auf Fahrzeuge
Im Mühlviertel
Schon wieder ruinierte Rowdy einen Sportplatz
Krone Plus Logo
Landespolizeidirektor
„Es hat geknirscht, aber Reformen waren richtig“
Neujahrsauftakt
OÖ Philharmonie: Polka, Walzer und viel Zuversicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf