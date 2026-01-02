Schuppen am Wurbauerkogel brannte komplett nieder

Unweit der Bergstation am Wurbauerkogel bei Windischgarsten (OÖ) ging Freitagfrüh ein Geräteschuppen in Flammen auf. Fünf Feuerwehren standen mehrere Stunden im Einsatz, trotzdem brannte die Hütte komplett nieder, auch ein darin gelagertes Quad wurde zerstört.
Mehrere Anrufer meldeten am Freitag gegen 8.50 Uhr bei der Feuerwehr einen Brand am Wurbauerkogel. Sofort wurde Alarmstufe zwei ausgelöst und fünf Feuerwehren eilten zum Brandort, der sich unweit des dortigen Panoramaturmes befand.
Lange Löschleitung gelegt
„Als wir eintrafen, stand ein Geräteschuppen bereits in Vollbrand“, schildert Stefan Reiter, Kommandant der Feuerwehr Rosenau am Hengstpaß. Sofort begannen die rund 80 im Einsatz stehenden Kameraden damit, eine 700 Meter lange Löschleitung vom Löschbehälter zur Brandstelle zu legen.
Brandursache unbekannt
Zwar konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf die Umgebung verhindern, der Geräteschuppen brannte aber komplett nieder. Auch ein darin gelagertes Quad wurde bei dem Feuer völlig zerstört. Gehören soll der Schuppen den Betreibern des am Wurbauerkogel befindlichen Bogenparcours.
Warum es zu dem Brand gekommen war, ist noch völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.
