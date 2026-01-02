Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Quad zerstört

Schuppen am Wurbauerkogel brannte komplett nieder

Oberösterreich
02.01.2026 12:57
Die Hütte wurde durch das Feuer völlig zerstört.
Die Hütte wurde durch das Feuer völlig zerstört.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Unweit der Bergstation am Wurbauerkogel bei Windischgarsten (OÖ) ging Freitagfrüh ein Geräteschuppen in Flammen auf. Fünf Feuerwehren standen mehrere Stunden im Einsatz, trotzdem brannte die Hütte komplett nieder, auch ein darin gelagertes Quad wurde zerstört.

0 Kommentare

Mehrere Anrufer meldeten am Freitag gegen 8.50 Uhr bei der Feuerwehr einen Brand am Wurbauerkogel. Sofort wurde Alarmstufe zwei ausgelöst und fünf Feuerwehren eilten zum Brandort, der sich unweit des dortigen Panoramaturmes befand.

Lange Löschleitung gelegt
„Als wir eintrafen, stand ein Geräteschuppen bereits in Vollbrand“, schildert Stefan Reiter, Kommandant der Feuerwehr Rosenau am Hengstpaß. Sofort begannen die rund 80 im Einsatz stehenden Kameraden damit, eine 700 Meter lange Löschleitung vom Löschbehälter zur Brandstelle zu legen.

Brandursache unbekannt
Zwar konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf die Umgebung verhindern, der Geräteschuppen brannte aber komplett nieder. Auch ein darin gelagertes Quad wurde bei dem Feuer völlig zerstört. Gehören soll der Schuppen den Betreibern des am Wurbauerkogel befindlichen Bogenparcours.

Warum es zu dem Brand gekommen war, ist noch völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
295.589 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
193.502 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
192.361 mal gelesen
Archivbild
Mehr Oberösterreich
Quad zerstört
Schuppen am Wurbauerkogel brannte komplett nieder
Täter verlor Arm
Nach Schusswechsel mit Cobra-Beamten vor Gericht
Postenschacher-Prozess
Termin bekannt: Wöginger muss wieder vor Gericht
Doch Plus bei Frauen
Erstmals seit Monaten wieder weniger Arbeitslose
Von Polizei gestoppt
Lenker verwendete illegal Blaulicht an seinem Auto
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf