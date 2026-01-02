Schuppen am Wurbauerkogel brannte komplett nieder

Brandursache unbekannt

Zwar konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf die Umgebung verhindern, der Geräteschuppen brannte aber komplett nieder. Auch ein darin gelagertes Quad wurde bei dem Feuer völlig zerstört. Gehören soll der Schuppen den Betreibern des am Wurbauerkogel befindlichen Bogenparcours.